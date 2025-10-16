L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

Le successeur de Thibaut Courtois au Real Madrid pourrait bien être Fran González. Son talent ne passerait pas inaperçu.

Pour être clair : ce n’est pas pour tout de suite. À 33 ans, Thibaut Courtois reste l’un des meilleurs gardiens du monde.

De plus, Courtois a prolongé son contrat avec le Real Madrid l’été dernier. Le Diable Rouge aux 106 sélections est lié au club madrilène jusqu’à la mi-2027.

Pas de recherche de remplaçant

Selon AS, le Real Madrid n’a d’ailleurs aucune intention de chercher un successeur. Le club possède déjà son remplaçant en interne.

Fran González est préparé en coulisses pour, à terme, marcher dans les pas de Courtois. Le jeune gardien de 20 ans, formé au Real Madrid, est actuellement le troisième portier de l’équipe et a déjà fait ses débuts la saison dernière contre Valence CF.





Le futur numéro un ?

Mais ce n’est pas tout : Fran González est l’un des protégés de Luis Llopis, l’entraîneur des gardiens du Real Madrid. Ce dernier a déjà affirmé à plusieurs reprises que González devait devenir le futur numéro un du club merengue.