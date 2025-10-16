L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

Ce samedi, en Allemagne, le "Der Klassiker" sera au rendez-vous. L'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovač, croit en les chances de son équipe.

L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, avait déclaré que la forme du moment n’avait pas d’importance dans une telle rencontre. Ce avec quoi Niko Kovač est totalement d’accord.

"Oui, bien sûr. Chaque match a sa propre histoire, et celui-ci est très important. J’espère que tout le monde sera en forme des deux côtés pour que ce soit un match de haut niveau. Il peut se passer beaucoup de choses dans un match, et je suis tout à fait d’accord."

"Mais il ne faut pas oublier que le Bayern est là pour une raison", pointe-t-il au micro de la Bundesliga. "Ils sont premiers de la Ligue des champions, premiers de la Bundesliga. Cela signifie qu’il essaie de minimiser un peu la situation. Mais je suis dans le milieu depuis trop longtemps pour me laisser prendre au piège."

Le Bayern supérieur ?

Niko Kovač avoue que le Bayern est supérieur : "Nous sommes un grand club, il faut le dire. Mais le Bayern est le champion en titre. C’est de loin l’équipe qui compte le plus de titres. Ils ont des joueurs de très haut niveau et très chers. Nous avons aussi de très bons joueurs. C’est pourquoi je pense que nous sommes une équipe de haut niveau. Mais le Bayern a un niveau supérieur."





"Les résultats le montrent aussi, et il faut le dire. Nous ne voulons pas exagérer. Nous sommes bons, mais le Bayern est actuellement meilleur. C’est pourquoi le Bayern est le grand favori."