Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans du Bayern crient au scandale
Les fans du Bayern Munich se révoltent contre le retour de Jérôme Boateng, accusé de violences envers son ex-compagne.

Jérôme Boateng pourrait retrouver le Bayern Munich, mais plus en tant que joueur. L’ancien défenseur, aujourd’hui retraité, passe ses diplômes d’entraîneur et espère revenir dans son club de cœur, celui où il a tout gagné dans les années 2010.

Dur sur l’homme, solide et respecté sur le terrain, Boateng a marqué une génération de supporters. Mais cette fois, son retour ne fait pas l’unanimité. Vincent Kompany aurait donné son feu vert, mais les fans sont loin d’être convaincus.

Violence sur son ex-compagne

L’ancien international allemand a été condamné pour coups et blessures sur son ex-compagne. Il avait reçu un avertissement judiciaire et l’affaire avait laissé des traces. Quelques années plus tard, son ex s’est tragiquement suicidée.

Aujourd’hui, un bras de fer s’installe entre la direction du Bayern et ses supporters. Ces derniers refusent catégoriquement le retour de Boateng au club, estimant qu’il ne représente pas les valeurs du club.

Une pétition en ligne a réuni des dizaines de milliers de signatures. Boateng devra de lui-même renoncer s’il ne veut pas se faire insulter par les fans.

