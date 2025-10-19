Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Titularisé pour la deuxième fois consécutive, Senne Lammens a décroché sa deuxième victoire entre les perches de Manchester United. Le jeune portier belge a concédé son premier but sur la pelouse de Liverpool, mais continue de convaincre.

Senne Lammens était titularisé pour la deuxième fois consécutive pour le choc du dimanche en Premier League entre Liverpool et Manchester United. Le jeune portier des Diables Rouges a, une nouvelle fois, fait bonne impression et a contribué à la victoire des Mancuniens à Anfield, avec cinq arrêts comptabilisés (1-2).

Senne Lammens convainc encore

Cette rencontre a d'ailleurs débuté sur les chapeaux de roue. Après deux minutes à peine, Bryan Mbeumbo jetait un froid sur Anfield Road en ouvrant le score pour les Mancuniens. Logiquement, United a ensuite éprouvé davantage de difficultés dans le jeu.

Liverpool a pris le contrôle, mais manquait d’efficacité. Lammens ne s’en est certainement pas plaint. Gakpo a touché deux fois le poteau, tandis que le jeune gardien est aussi intervenu avec une belle parade sur une action d’Isak.

Mais encaisse son premier but avec Manchester United

À la 78e minute, Lammens a encaissé son premier but avec Manchester United. Gakpo a remis les deux équipes à égalité sur une frappe ou l'ancien portier de l'Antwerp est resté impuissant.

Liverpool a dominé et aurait peut-être mérité les trois points, mais finalement, ce sont bien les Red Devils qui ont empoché la victoire. Harry Maguire a décidé du match d’une tête puissante à l'approche des cinq dernières minutes. Deux matchs joués, deux victoires pour Lammens avec Manchester United… Ruben Amorim doit être ravi.