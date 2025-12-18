Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

Senne Lammens impressionne à Manchester United alors qu'il aurait initialement dû rejoindre... Aston Villa. Voici comment s'est déroulé son transfert en Angleterre.

Malgré un intérêt de longue date de Manchester United, Aston Villa avait formulé une offre durant le mercato estival dans le but de recruter Senne Lammens. Un transfert vers Birmingham était-il possible pour l'ancien gardien de l'Antwerp ?

"J’avais assez rapidement pris ma décision", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Pour moi, c’était soit un transfert à Manchester United, soit une prolongation de mon séjour à l’Antwerp."

Pour Senne Lammens, c'était Manchester United ou l'Antwerp

Dans les dernières heures du mercato, les Red Devils sont finalement sortis du bois. Manchester United a déboursé vingt millions d’euros pour faire venir le jeune gardien en provenance du Bosuil.

"Ce fut une période de transferts très stressante", poursuit Lammens. "Surtout parce que le mien ne s’est concrétisé que dans les dernières heures. Par moments, j’ai encore du mal à y croire moi-même."



Entre-temps, une crise sportive a secoué le Great Old. "Ça m’a fait mal de voir la position de l’Antwerp au classement", conclut-il. "Je suis donc heureux de voir qu’ils ont su redresser la situation", a-t-il conclu.