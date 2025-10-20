Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Mercredi, le Club de Bruges aura un beau défi à relever contre le Bayern Munich. Ce dernier n'a que peu de temps pour étudier son adversaire européen, même si Vincent Kompany le connaît déjà bien.

En s'imposant 2-1 contre le Borussia Dortmund dans le duel au sommet de la Bundesliga, le Bayern Munich a préparé de la meilleure manière qui soit la réception du Club de Bruges en Ligue des Champions. Aligné dans un rôle de meneur de jeu derrière Nicolas Jackson, Harry Kane a inscrit son but habituel pour ouvrir le score sur corner.

Le Club de Bruges n'a évidemment pas manqué de regarder la rencontre pour en tirer de précieuses informations en vue du choc de mercredi. Dans le même ordre d'idée, Play Sports a envoyé un journaliste sur place pour sonder les Bavarois.

Lorsqu'Harry Kane s'est vu demander ce qu'il connaissait des Blauw en Zwart, sa réponse a été hésitante. "Pour être honnête, je ne sais pas grand-chose du Club de Bruges", a-t-il commencé.

Rendez-vous mercredi

Il est tout de même resté professionnel en enchaînant avec le discours d'usage : "C'est une bonne équipe, ils jouent de manière assez agressive, on devra être prêt pour ça. Mais dans un premier temps, l'heure est à savourer cette victoire dans le Klassiker et à récupérer. La préparation pour Bruges commencera lundi".

Autant dire que l'attaquant anglais apparaîtra bien plus briefé sur la marche à suivre mercredi et qu'il saura, cette fois, identifier les forces en présence dans le camp d'en face. C'est qu'après avoir subi quelques défaites en tant qu'entraîneur d'Anderlecht, Vincent Kompany a l'occasion de se venger du Club, puis de l'Union Saint-Gilloise.