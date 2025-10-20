Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Thibaut Courtois a encore sauvé le Real Madrid. Grâce à son arrêt en fin de match, le Real Madrid repart avec les trois points face à Getafe.

Le Real Madrid s’attendait à un déplacement difficile sur la pelouse de Getafe et le scénario l’a confirmé. Dans un derby madrilène plus discret que celui face à l’Atlético, la Casa Blanca a dû s’employer pour décrocher les trois points.

La première période était fermée, les joueurs de Getafe solides et bien en place, ne laissaient que très peu d’espaces à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Le début du casse tête pour Xabi Alonso.

En lançant Vinícius Junior à la place du jeune Mastantuono, le coach madrilène a dynamisé son attaque. Le Brésilien avait provoqué l’exclusion d’Allan Nyom, tout juste entré en jeu. Trois minutes plus tard, Arda Güler trouvait Mbappé dans la surface. Le Français a trompé le gardien pour l'ouverture du score.

Courtois en sauveur

Getafe a tout essayé dans les dernières minutes, mais Thibaut Courtois a sorti l’arrêt du match dans le temps additionnel. Un face-à-face remporté de manière spectaculaire. Grâce à lui, le Real repart avec un nouveau clean sheet et les trois points.

Après la rencontre, Alonso a donné raison à son gardien. "Courtois est en colère parce qu’on a concédé une occasion en un contre un à la fin. Il a raison d’être en colère. On ne devrait jamais concéder une telle occasion dans ce genre de situation", a-t-il déclaré.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Getafe
Thibaut Courtois

Plus de news

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

15:06
Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

Bruges a-t-il une chance contre 'son' Bayern ? Le pronostic très cash de Daniel Van Buyten

15:00
Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

Le sort s'acharne sur l'Antwerp : encore un rebondissement sur la route de Sclessin, la préparation écourtée

14:40
L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

L'Antwerp n'a toujours pas digéré la reprise du match à Sclessin : l'appel inattendu du président Gheysens

14:20
Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

Ce qu'il connaît du Club de Bruges ? La réponse embarrassée d'Harry Kane

14:00
"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

"Est-ce vraiment nécessaire ?" : un ancien arbitre veut revoir le règlement après Standard - Antwerp

13:30
La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

La différence avec le creux de l'automne dernier ? L'Union a rappelé à Charleroi ce qui lui manquait

13:00
Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

Zulte Waregem corrige La Gantoise : Sven Vandenbroeck ne passe pas par quatre chemins

12:40
"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

"Sportivement, l'Antwerp est désavantagé" : le règlement fait débat avant la reprise du match du Standard

12:20
Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

Le cauchemar continue pour le héros de la montée de la RAAL : sa saison pourrait déjà être terminée

11:40
"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

"On aurait pu prendre les trois points" : Wouter Vrancken regrette de ne pas avoir battu Anderlecht

11:20
1
Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

Lothar D'Hondt ne dirigera pas la fin du match entre le Standard et l'Antwerp, voici pourquoi

11:00
Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

Personne n'a été épargné : Ivan Leko explose de rage après la défaite de La Gantoise face à Zulte Waregem

10:30
"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

"On est quand même dans une démocratie" Felice Mazzu réagit après la polémique autour de Marc Wilmots

10:00
7
📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

📷 Vraiment hors-jeu ? Le but du 1-3 annulé surprend Anderlecht : "étrange"

09:30
4
"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

"On a reculé alors qu'on menait 1-2" : Bertaccini ne comprend pas le relâchement d'Anderlecht à Saint-Trond

09:00
1
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

07:24
Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
2
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

18:40
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 9
Real Oviedo Real Oviedo 0-2 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Séville Séville 1-3 Real Mallorca Real Mallorca
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Girona FC Girona FC
Villarreal Villarreal 2-2 Real Betis Real Betis
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Levante Levante 0-3 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 0-1 Real Madrid Real Madrid
Alaves Alaves 21:00 Valencia CF Valencia CF
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved