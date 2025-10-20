Un arrêt venu d'ailleurs : Thibaut Courtois sauve (encore) le Real Madrid en Liga

Thibaut Courtois a encore sauvé le Real Madrid. Grâce à son arrêt en fin de match, le Real Madrid repart avec les trois points face à Getafe.

Le Real Madrid s’attendait à un déplacement difficile sur la pelouse de Getafe et le scénario l’a confirmé. Dans un derby madrilène plus discret que celui face à l’Atlético, la Casa Blanca a dû s’employer pour décrocher les trois points.

La première période était fermée, les joueurs de Getafe solides et bien en place, ne laissaient que très peu d’espaces à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Le début du casse tête pour Xabi Alonso.

En lançant Vinícius Junior à la place du jeune Mastantuono, le coach madrilène a dynamisé son attaque. Le Brésilien avait provoqué l’exclusion d’Allan Nyom, tout juste entré en jeu. Trois minutes plus tard, Arda Güler trouvait Mbappé dans la surface. Le Français a trompé le gardien pour l'ouverture du score.

Courtois en sauveur

Getafe a tout essayé dans les dernières minutes, mais Thibaut Courtois a sorti l’arrêt du match dans le temps additionnel. Un face-à-face remporté de manière spectaculaire. Grâce à lui, le Real repart avec un nouveau clean sheet et les trois points.

Après la rencontre, Alonso a donné raison à son gardien. "Courtois est en colère parce qu’on a concédé une occasion en un contre un à la fin. Il a raison d’être en colère. On ne devrait jamais concéder une telle occasion dans ce genre de situation", a-t-il déclaré.