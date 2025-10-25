Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Bayern Munich s'est imposé 0-3 au Borussia Mönchengladbach. Les Bavarois continuent leur début de saison parfait.

Le Club de Bruges a pu s'en rendre compte mercredi : Vincent Kompany a bel et bien transformé le Bayern Munich en une machine de guerre en ce début de saison. L'équipe voulait poursuivre sa série de victoires cette après-midi, avec un déplacement au Borussia Mönchengladbach.

Une visite qui a souvent posé problème au Bayern ces dernières années. Comme annoncé en conférence de presse, Vincent Kompany a lancé Jonas Urbig pour lui permettre d'acquérir du rythme en vue du match de Coupe de la semaine prochaine, pour lequel Manuel Neuer sera suspendu.

La mise à l'écart de Neuer pour cette rencontre a fait parler en Allemagne. Pourtant, elle s'est révélée bien anecdotique en première mi-temps. Le Bayern n'a en effet pas laissé son adversaire tirer la moindre fois. Réduit à dix après un peu moins de 20 minutes, Mönchengladbach a passé le premier acte à défendre, parvenant à rejoindre les vestiaires sur le score de 0-0.

La pression s'intensifie

Mais les 82% de possession de balle et les occasions de plus en plus pressantes du Bayern ont fini par payer en deuxième mi-temps. C'est Joshua Kimmich qui a ouvert le score peu après l'heure de jeu après une phase encore une fois parfaitement construite (64e, 0-1). Le plus dur était fait : cinq minutes plus tard, Raphaël Guerreiro faisait le break (69e, 0-2).

Le Bayern a tout de même essuié un tir...sous la forme d'un penalty. Pas de quoi permettre à Urbig de toucher le ballon pour autant : Kévin Stöger a envoyé son ballon sur le poteau. Dans les dix dernières minutes, les visiteurs ont corsé l'addition via le jeune Lennart Karl, déjà étincelant contre le Club de Bruges.

Les troupes de Vincent Kompany s'imposent donc 0-3 et signent une treizième victoire d'affilée pour débuter la saison, de quoi égaler le record de l'AC Milan version 1992/1993. Vince the Prince entre encore un peu plus dans l'histoire du club, et cela pourrait bien ne pas s'arrêter là.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
B.Moenchengladbach

Plus de news

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

10:30
Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

07:30
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

12:40
Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

12:20
🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

11:00
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

09:30
🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

09:00
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2
Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

08:20
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue" Interview

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
2
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal Réaction

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
1
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
1
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
5
Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

22:44
"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

23:00
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

22:40
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

22:21
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 8
Werder Brême Werder Brême 1-0 Union Berlin Union Berlin
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
Hambourg Hambourg 0-1 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 3-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
FC Augsburg FC Augsburg 0-6 RB Leipzig RB Leipzig
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-3 Bayern Munich Bayern Munich
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 18:30 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26/10 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved