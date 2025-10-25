Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Le Bayern Munich s'est imposé 0-3 au Borussia Mönchengladbach. Les Bavarois continuent leur début de saison parfait.

Le Club de Bruges a pu s'en rendre compte mercredi : Vincent Kompany a bel et bien transformé le Bayern Munich en une machine de guerre en ce début de saison. L'équipe voulait poursuivre sa série de victoires cette après-midi, avec un déplacement au Borussia Mönchengladbach.

Une visite qui a souvent posé problème au Bayern ces dernières années. Comme annoncé en conférence de presse, Vincent Kompany a lancé Jonas Urbig pour lui permettre d'acquérir du rythme en vue du match de Coupe de la semaine prochaine, pour lequel Manuel Neuer sera suspendu.

La mise à l'écart de Neuer pour cette rencontre a fait parler en Allemagne. Pourtant, elle s'est révélée bien anecdotique en première mi-temps. Le Bayern n'a en effet pas laissé son adversaire tirer la moindre fois. Réduit à dix après un peu moins de 20 minutes, Mönchengladbach a passé le premier acte à défendre, parvenant à rejoindre les vestiaires sur le score de 0-0.

La pression s'intensifie

Mais les 82% de possession de balle et les occasions de plus en plus pressantes du Bayern ont fini par payer en deuxième mi-temps. C'est Joshua Kimmich qui a ouvert le score peu après l'heure de jeu après une phase encore une fois parfaitement construite (64e, 0-1). Le plus dur était fait : cinq minutes plus tard, Raphaël Guerreiro faisait le break (69e, 0-2).

Bayern Munich delivering a masterpiece!

Le Bayern a tout de même essuié un tir...sous la forme d'un penalty. Pas de quoi permettre à Urbig de toucher le ballon pour autant : Kévin Stöger a envoyé son ballon sur le poteau. Dans les dix dernières minutes, les visiteurs ont corsé l'addition via le jeune Lennart Karl, déjà étincelant contre le Club de Bruges.

Les troupes de Vincent Kompany s'imposent donc 0-3 et signent une treizième victoire d'affilée pour débuter la saison, de quoi égaler le record de l'AC Milan version 1992/1993. Vince the Prince entre encore un peu plus dans l'histoire du club, et cela pourrait bien ne pas s'arrêter là.