"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

Photo: © photonews
Depuis quelques jours, Jerome Boateng a suscité une agitation inattendue au Bayern Munich. L'ancien défenseur du club a finalement décidé de s'effacer.

Retraité depuis un mois, Jérôme Boateng prépare sa reconversion en tant qu'entraîneur. L’ancien défenseur passe ses diplômes et entendait suivre un stage au Bayern Munich aux côtés de Vincent Kompany. Voir un ancien de la maison (363 rencontres sous le maillot bavarois) aurait dû susciter de l'enthousiasme auprès des supporters. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit.

C'est qu'en Allemagne, Boateng n'est plus en odeur de sainteté après avoir été condamné à une amende d'1,8 million d'euros pour coups et blessures sur son ex-compagne. 

Kompany coincé entre deux chaises

Une affaire qui n'attire qu'indignation : la perspective de voir Boateng revenir au club a suscité un tollé général, les supporters estimant que cela ne cadre pas du tout avec les valeurs du club. Face à la polémique, l'ancien international allemand a fini par se faire une raison.

Il a posté hier soir un message sur ses réseaux sociaux, expliquant qu'un stage auprès de Vincent Kompany n'était plus à l'ordre du jour. "Cher Bayern, cher Vincent, suite aux récentes discussions sur ma personne, j'ai décidé de me concentrer sur la licence et d'autres sujets qui me tiennent à coeur. Vous pourrez vous concentrer entièrement sur le terrain et sur l'objectif de poursuivre cette impressionnante série de 13 victoires consécutives", commence-t-il.

Jérôme Boateng n'a pas manqué de remercier Vincent Kompany, qui l'aurait accueilli avec plaisir : "Je suis très reconnaissant à la direction du club et à toi, cher Vincent, pour ta confiance et l'opportunité qui m'a été offerte d'y participer. Je te souhaite de tout cœur d'atteindre tes grands objectifs d'ici la fin de la saison. Je tiens également à remercier sincèrement les nombreux supporters pour leurs nombreux messages et leur soutien".

