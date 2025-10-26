Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Olympique Lyonnais affrontait le Racing Strasbourg ce dimanche soir en conclusion de la 9e journée de Ligue 1. Malick Fofana et ses équipiers ont longtemps été frustrés par Mike Penders, le portier alsacien.

Le duel entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Strasbourg avait une jolie teinte belge ce dimanche, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. En effet, Malick Fofana était titulaire sur le flanc gauche lyonnais, tandis que Mike Penders et Diego Moreira étaient eux aussi alignés côté strasbourgeois.

Le premier à se mettre en évidence est d'ailleurs Moreira avec quelques combinaisons sur son flanc, mais c'est bien Mike Penders qui sauve ensuite Strasbourg, d'abord sur une frappe à la 13e minute. Joaquin Panichelli, meilleur buteur du championnat de France, ouvre ensuite le score (25e).

C'est ensuite au tour de Malick Fofana de se montrer : le Diable Rouge envoie un centre très dangereux... que Ismaël Doukouré ne peut que mettre au fond de ses propres filets (31e, 1-1). 

On pense alors que l'OL va prendre l'ascendant : Corentin Tolisso obtient un penalty, et veut se faire justice lui-même. Mais Mike Penders s'impose du pied après être plongé côté droit, avec un bel aplomb (43e). 

Fofana gravement blessé ? 

En seconde période, Diego Moreira enverra une superbe reprise de volée frôlant le poteau de Greif. Le Belgo-Portugais est insaisissable dans cette rencontre, mais malheureusement, c'est Fofana dont on va encore parler et pour une raison bien plus inquiétante.

En effet, sur un gros tacle de Doukouré, décidément au centre des débats ce soir, Malick Fofana reste au sol. Le VAR montre la gravité de l'intervention et le Strasbourgeois est logiquement exclu, tandis que le Diable Rouge est forcé de sortir sur civière (68e). 

La fin de match est naturellement un attaque-défense en faveur de Lyon, lors duquel Diego Moreira aura bien moins l'occasion de se montrer. Bizarrement, Penders n'aura pas pour autant de vrais grands arrêts à faire, et sera finalement trompé sur une superbe frappe enroulée d'Afonso Moreira à la 90e+1. Défaite pour Strasbourg, qui aura pourtant disputé un bon match. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Strasbourg

Plus de news

L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

22:45
Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

22:30
Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

21:52
🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

21:40
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

21:14
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

21:00
La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

20:32
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

20:00
C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

19:30
🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

19:00
"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

18:40
"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

18:20
Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

18:00
Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

17:30
🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

17:00
🎥 Cristiano Ronaldo y est presque : le Portugais fonce vers un record légendaire et historique !

🎥 Cristiano Ronaldo y est presque : le Portugais fonce vers un record légendaire et historique !

16:30
🎥 La tuile pour Bruges : un défenseur quitte le terrain en larmes

🎥 La tuile pour Bruges : un défenseur quitte le terrain en larmes

16:00
🎥 Bruges fait le nécessaire au Bosuil et maintient la pression sur l'Union

🎥 Bruges fait le nécessaire au Bosuil et maintient la pression sur l'Union

15:38
"DAZN laisse tomber les supporters de football" : enquête, amende et convocation ministérielle pour la chaîne

"DAZN laisse tomber les supporters de football" : enquête, amende et convocation ministérielle pour la chaîne

15:00
🎥 Clairement pas en bons termes : insultes et gestes obscènes entre Antonio Conte et Lautaro Martinez

🎥 Clairement pas en bons termes : insultes et gestes obscènes entre Antonio Conte et Lautaro Martinez

14:40
Un coach de JPL fait son mea culpa après s'en être pris à ses joueurs

Un coach de JPL fait son mea culpa après s'en être pris à ses joueurs

14:20
Le coach des Loups le confirme : une bien mauvaise nouvelle est tombée pour la RAAL

Le coach des Loups le confirme : une bien mauvaise nouvelle est tombée pour la RAAL

14:00
Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

13:38
Les joueurs du Real Madrid très en colère : Lamine Yamal met de l'huile sur le feu avant le Clásico

Les joueurs du Real Madrid très en colère : Lamine Yamal met de l'huile sur le feu avant le Clásico

13:00
Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

12:30
1
"On a dû courir derrière" : la colère de Charai après le partage contre la lanterne rouge de Pro League

"On a dû courir derrière" : la colère de Charai après le partage contre la lanterne rouge de Pro League

12:00
Moqué cet été, Sunderland fait taire tout le monde grâce à Talbi et Sadiki

Moqué cet été, Sunderland fait taire tout le monde grâce à Talbi et Sadiki

11:40
Trois blessures contre le même adversaire : malédiction ou simple coïncidence pour Kevin De Bruyne

Trois blessures contre le même adversaire : malédiction ou simple coïncidence pour Kevin De Bruyne

10:30
Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

10:00
Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

Coup du sort ou erreur ? Une décision d'Antonio Conte relance le débat après la blessure de Kevin De Bruyne

09:26
Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

08:20
Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

Un ancien joueur du Club de Bruges plonge Liverpool dans la crise en Premier League

09:07
Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

08:45
Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ? Analyse

Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ?

08:00
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

25/10

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 9
Paris FC Paris FC 1-2 Nantes Nantes
Brest Brest 0-3 PSG PSG
Monaco Monaco 1-0 Toulouse Toulouse
Lens Lens 2-1 Marseille Marseille
Lille OSC Lille OSC 6-1 Metz Metz
Rennes Rennes 1-2 Nice Nice
Angers Angers 2-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 0-1 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 2-1 Strasbourg Strasbourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved