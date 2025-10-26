Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

L'Olympique Lyonnais affrontait le Racing Strasbourg ce dimanche soir en conclusion de la 9e journée de Ligue 1. Malick Fofana et ses équipiers ont longtemps été frustrés par Mike Penders, le portier alsacien.

Le duel entre l'Olympique Lyonnais et le Racing Strasbourg avait une jolie teinte belge ce dimanche, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. En effet, Malick Fofana était titulaire sur le flanc gauche lyonnais, tandis que Mike Penders et Diego Moreira étaient eux aussi alignés côté strasbourgeois.

Le premier à se mettre en évidence est d'ailleurs Moreira avec quelques combinaisons sur son flanc, mais c'est bien Mike Penders qui sauve ensuite Strasbourg, d'abord sur une frappe à la 13e minute. Joaquin Panichelli, meilleur buteur du championnat de France, ouvre ensuite le score (25e).

C'est ensuite au tour de Malick Fofana de se montrer : le Diable Rouge envoie un centre très dangereux... que Ismaël Doukouré ne peut que mettre au fond de ses propres filets (31e, 1-1).

On pense alors que l'OL va prendre l'ascendant : Corentin Tolisso obtient un penalty, et veut se faire justice lui-même. Mais Mike Penders s'impose du pied après être plongé côté droit, avec un bel aplomb (43e).

Fofana gravement blessé ?

En seconde période, Diego Moreira enverra une superbe reprise de volée frôlant le poteau de Greif. Le Belgo-Portugais est insaisissable dans cette rencontre, mais malheureusement, c'est Fofana dont on va encore parler et pour une raison bien plus inquiétante.

Malick Fofana vient de sortir transporté par une voiturette de secouriste, pas besoin de préciser la possible gravité de la blessure.



Après KDB c’est Fofana qui se blesse gravement, l’un des pires WE pour le foot belge depuis longtemps. pic.twitter.com/b8aiN6dWkg — Nils (@NilsStrpn) October 26, 2025

En effet, sur un gros tacle de Doukouré, décidément au centre des débats ce soir, Malick Fofana reste au sol. Le VAR montre la gravité de l'intervention et le Strasbourgeois est logiquement exclu, tandis que le Diable Rouge est forcé de sortir sur civière (68e).

La fin de match est naturellement un attaque-défense en faveur de Lyon, lors duquel Diego Moreira aura bien moins l'occasion de se montrer. Bizarrement, Penders n'aura pas pour autant de vrais grands arrêts à faire, et sera finalement trompé sur une superbe frappe enroulée d'Afonso Moreira à la 90e+1. Défaite pour Strasbourg, qui aura pourtant disputé un bon match.