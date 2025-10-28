🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers
Photo: © photonews

Le médian est de retour à l'entrainement collectif après sa blessure. Une nouvelle positive pour son club comme pour les Diables.

Bonne nouvelle : Orel Mangala est de retour. Au lendemain de leur victoire face à Strasbourg, les joueurs Lyonnais ont accueilli Orel Mangala à l’entrainement, dans la bonne humeur générale.

Le Belge avait été grièvement blessé au genou, il a signé son retour à l’entrainement collectif pour le bonheur de ses coéquipiers, comme le montre la vidéo.

Recruté l’été dernier par l'OL, suite à un prêt de la part d'Everton, Mangala était stoppé net dans son élan par une rupture des ligaments croisés en janvier. Finalement, il a posé ses valises à Lyon de manière définitive cet été malgré sa rééducation.

Le voilà désormais de retour à l’entraînement collectif avec l’OL. Le milieu de 27 ans viendra ainsi apporter son expérience et de la concurence dans l'entrejeu des Gones.

