🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers
Photo: © photonews
Le médian est de retour à l'entrainement collectif après sa blessure. Une nouvelle positive pour son club comme pour les Diables.
Bonne nouvelle : Orel Mangala est de retour. Au lendemain de leur victoire face à Strasbourg, les joueurs Lyonnais ont accueilli Orel Mangala à l’entrainement, dans la bonne humeur générale.
Le Belge avait été grièvement blessé au genou, il a signé son retour à l’entrainement collectif pour le bonheur de ses coéquipiers, comme le montre la vidéo.
Recruté l’été dernier par l'OL, suite à un prêt de la part d'Everton, Mangala était stoppé net dans son élan par une rupture des ligaments croisés en janvier. Finalement, il a posé ses valises à Lyon de manière définitive cet été malgré sa rééducation.
Le voilà désormais de retour à l’entraînement collectif avec l’OL. Le milieu de 27 ans viendra ainsi apporter son expérience et de la concurence dans l'entrejeu des Gones.
Séance du jour marquée par le retour d’Orel Mangala, chaleureusement fêté (et gentiment chambré) par ses coéquipiers 🤩😂 pic.twitter.com/mRYqvpf7H4— Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2025
