Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Kevin De Bruyne s'est déchiré le biceps fémoral de la cuisse droite et manquera les trois prochains mois de compétition. Une blessure qui a choqué son ancien coéquipier chez les Diables Rouges, Steven Defour.

Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour les Diables ce week-end. Après Zeno Debast et avant Malick Fofana, Kevin De Bruyne s'est lourdement blessé avec Naples, contre l'Inter.

Le club du sud de l'Italie a clarifié la situation dans un communiqué publié ce lundi. De Bruyne souffre d'une déchirure importante du biceps fémoral de la cuisse droite et manquera environ trois mois de compétition. Une blessure qui a "choqué" son ancien coéquipier en équipe nationale, Steven Defour, qui s'est exprimé au micro du Belang van Limburg.

"J'ai été choqué en voyant les images de la blessure de Kevin (De Bruyne) à Naples, samedi. Si vous avez besoin de béquilles pour marcher, vous savez que ce n'est pas juste une déchirure de quelques millimètres. Vous savez que ce n'est pas beau à voir."

Steven Defour a été choqué de la blessure de Kevin De Bruyne

Pour ajouter de l'ironie à cette situation, Kevin De Bruyne s'est tenu l'ischio après avoir marqué un penalty, alors qu'il partait célébrer. L'ambiance dans le clan napolitain est rapidement retombée.

"Que cela se soit produit pendant le penalty était une pure coïncidence. L'ischio était sur le point d'exploser à ce moment-là. Si quelqu'un d'autre avait tiré ce penalty, il aurait pu se déchirer aussi lors de son tir ou de son sprint suivant", a assuré Steven Defour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Lecce - Napoli en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lecce
Napoli
Kevin De Bruyne

Plus de news

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

13:36
Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

08:00
Deux déplacements à Liège en 72h pour Charleroi : "J'étais à Rocourt samedi, ça m'a conforté dans l'idée"

Deux déplacements à Liège en 72h pour Charleroi : "J'étais à Rocourt samedi, ça m'a conforté dans l'idée"

07:40
Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

07:20
Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

07:20
Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

06:30
"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

06:00
Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

22:40
Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

23:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20
Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

22:00
Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

21:30
Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

20:40
Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

20:20
🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

20:00
"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

19:30
1
En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

18:40
Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

19:02
"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

18:20
1
Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

17:40
Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

18:00
"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

17:10
Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

16:48
"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

16:30
"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

16:00
Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

15:30
Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

15:00
Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

14:40
De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

26/10
"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

14:20
"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

14:00
La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 9
Lecce Lecce 18:30 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 20:45 AC Milan AC Milan
Como Como 29/10 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 29/10 Udinese Udinese
AS Roma AS Roma 29/10 Parma Parma
Inter Inter 29/10 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 29/10 Torino Torino
Genoa Genoa 29/10 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 30/10 Sassuolo Sassuolo
Pisa Pisa 30/10 Lazio Lazio
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved