Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

Kevin De Bruyne s'est déchiré le biceps fémoral de la cuisse droite et manquera les trois prochains mois de compétition. Une blessure qui a choqué son ancien coéquipier chez les Diables Rouges, Steven Defour.

Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour les Diables ce week-end. Après Zeno Debast et avant Malick Fofana, Kevin De Bruyne s'est lourdement blessé avec Naples, contre l'Inter.

Le club du sud de l'Italie a clarifié la situation dans un communiqué publié ce lundi. De Bruyne souffre d'une déchirure importante du biceps fémoral de la cuisse droite et manquera environ trois mois de compétition. Une blessure qui a "choqué" son ancien coéquipier en équipe nationale, Steven Defour, qui s'est exprimé au micro du Belang van Limburg.

"J'ai été choqué en voyant les images de la blessure de Kevin (De Bruyne) à Naples, samedi. Si vous avez besoin de béquilles pour marcher, vous savez que ce n'est pas juste une déchirure de quelques millimètres. Vous savez que ce n'est pas beau à voir."

Pour ajouter de l'ironie à cette situation, Kevin De Bruyne s'est tenu l'ischio après avoir marqué un penalty, alors qu'il partait célébrer. L'ambiance dans le clan napolitain est rapidement retombée.





"Que cela se soit produit pendant le penalty était une pure coïncidence. L'ischio était sur le point d'exploser à ce moment-là. Si quelqu'un d'autre avait tiré ce penalty, il aurait pu se déchirer aussi lors de son tir ou de son sprint suivant", a assuré Steven Defour.