Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne
Photo: © photonews

Kevin De Bruyne s'est blessé avec Naples ce weekend. Le club a clarifié la situation dans un communiqué.

En ouvrant le score contre l'Inter Milan, Kevin De Bruyne a fait rugir ses supporters de plus belle. Mais en le voyant se tenir l'ischio dans la foulée des célébrations, l'ambiance est immédiatement retombée. 

Après les premiers bruits de couloir, Naples a sorti un communiqué officiel pour faire le point sur la blessure de son Diable Rouge. "Kevin De Bruyne a subi des examens à l'hôpital Pineta Grande, qui ont révélé une déchirure importante du biceps fémoral de la cuisse droite", peut-on lire.

Une longue période de revalidation

La direction poursuit en expliquant que KDB a déjà commencé sa rééducation. Aucune durée d'indisponibilité n'est évoquée. La Gazzeta dello sport s'en charge, tout en restant dans une fourchette assez large, évoquant une absence de "quelques mois".

Kevin De Bruyne devra donc à nouveau patienter sur la touche, une situation qu'il ne connaît que trop bien, pour avoir déjà été blessé à l'ischio avec Manchester City.

Comme redouté, sa participation au prochain rassemblement des Diables Rouges tombe donc à l'eau. Mais c'est bien à plus long terme que réside l'interrogation quant au retour du Limbourgeois à la compétition.

