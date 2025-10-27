Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana
Malick Fofana est sorti gravement blessé avec Lyon, hier soir. Les Gones ont sorti un communiqué pour clarifier l'ampleur des dégâts.

Ce lundi referme une semaine bien maussade pour le football belge. Au-delà des résultats de nos représentants européens, ce sont les blessures de plusieurs Diables Rouges qui sont particulièrement douloureuses. Après Zeno Debast et Kevin De Bruyne, c'est ainsi Malick Fofana qui a dû quitter le terrain. 

Les ralentis de la torsion de sa cheville et son évacuation dans une voiturette médicale laissaient craindre le pire. Des craintes confirmées : quelques heures après le communiqué officiel de Naples sur l'état de Kevin De Bruyne, c'est Lyon qui a publié un bilan médical de son Diable Rouge.

Le verdict est lourd

L'ancien Gantois devra passer par la case opération : "Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd'hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale".

Cela le tiendra hors de l'équipe pendant plusieurs mois : "L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible", précisent les Gones.

Rudi Garcia ne pourra donc pas compter sur lui lors du prochain rassemblement, après lui avoir donné du temps de jeu lors des quatre derniers matchs. Le verdict est terrible pour le joueur, qui continuait à attirer les regards des grands clubs européens ces derniers mois.

Commentaire
