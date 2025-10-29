Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts
Photo: Sevilla FC
Deviens fan de Séville! 39

Adnan Januzaj a ouvert son compteur de buts ce mardi soir. L'ailier belge a inscrit un doublé en Coupe du Roi.

Son équipe, Séville, se déplaçait dans la ville de Tolède pour y affronter le Club Deportivo Toledo, qui évolue dans le cinquième échelon du football espagnol. Peu utilisé en ce début de saison, Adnan Januzaj était cette fois titulaire.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a montré qu'il en avait encore dans les jambes. Le joueur de 30 ans a réalisé une prestation solide en inscrivant deux des quatre buts de son équipe (score final 1-4). Les Sévillans passent donc facilement au prochain tour de la Coupe du Roi.

Le joueur s'est exprimé au micro de son équipe après la rencontre. Il est évidemment très satisfait : "Nous repartons très contents, car tout le monde sait que ce genre de match est toujours difficile à gagner. Pour eux, c’est le match de leur vie, ils allaient tout donner. Mais le plus important, c’était de gagner et de se qualifier."

Je me sens mieux après quelques petits soucis physiques

Ce match pourrait être bénéfique pour la suite de la saison du Diable Rouge, qui n'a pas énormément de temps de jeu : "Je me sens mieux après quelques petits soucis physiques. Avec du temps de jeu, ce match m’aide à aller de l’avant."

"Gagner, c’est toujours bon pour préparer le prochain match, ça donne confiance. On va tout faire pour gagner les suivants, car nous sommes une bonne équipe et nous allons à fond", conclut-il. Le prochain match de Séville est programmé à ce samedi. Une rencontre qui sera loin d’être évidente, parce que les hommes de Matías Almeyda se déplaceront au Metropolitano pour y affronter l’Atlético de Madrid.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Séville
Adnan Januzaj

Plus de news

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47
Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

20:20
Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

20:04
Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

19:40
Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

19:20
Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

19:00
L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

18:40
Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

18:20
David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

17:40
"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

18:00
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00
1
Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

16:30
Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00
"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

15:23
Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

15:40
LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

15:10
Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

15:00

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 10
Real Sociedad Real Sociedad 2-1 Séville Séville
Girona FC Girona FC 3-3 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-0 Elche CF Elche CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-1 Getafe Getafe
Valencia CF Valencia CF 0-2 Villarreal Villarreal
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 2-1 FC Barcelone FC Barcelone
Osasuna Osasuna 2-3 Celta De Vigo Celta De Vigo
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1-0 Alaves Alaves
Real Betis Real Betis 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved