Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj a ouvert son compteur de buts ce mardi soir. L'ailier belge a inscrit un doublé en Coupe du Roi.

Son équipe, Séville, se déplaçait dans la ville de Tolède pour y affronter le Club Deportivo Toledo, qui évolue dans le cinquième échelon du football espagnol. Peu utilisé en ce début de saison, Adnan Januzaj était cette fois titulaire.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a montré qu'il en avait encore dans les jambes. Le joueur de 30 ans a réalisé une prestation solide en inscrivant deux des quatre buts de son équipe (score final 1-4). Les Sévillans passent donc facilement au prochain tour de la Coupe du Roi.

Le joueur s'est exprimé au micro de son équipe après la rencontre. Il est évidemment très satisfait : "Nous repartons très contents, car tout le monde sait que ce genre de match est toujours difficile à gagner. Pour eux, c’est le match de leur vie, ils allaient tout donner. Mais le plus important, c’était de gagner et de se qualifier."

Je me sens mieux après quelques petits soucis physiques

Ce match pourrait être bénéfique pour la suite de la saison du Diable Rouge, qui n'a pas énormément de temps de jeu : "Je me sens mieux après quelques petits soucis physiques. Avec du temps de jeu, ce match m’aide à aller de l’avant."

"Gagner, c’est toujours bon pour préparer le prochain match, ça donne confiance. On va tout faire pour gagner les suivants, car nous sommes une bonne équipe et nous allons à fond", conclut-il. Le prochain match de Séville est programmé à ce samedi. Une rencontre qui sera loin d’être évidente, parce que les hommes de Matías Almeyda se déplaceront au Metropolitano pour y affronter l’Atlético de Madrid.