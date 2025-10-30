La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

Luciano Spalletti rebondit à la Juventus après son départ de la Nazionale. Le technicien italien succède à Igor Tudor.

Après avoir quitté la sélection italienne en juin, Luciano Spalletti vient d’être officialisé comme nouvel entraîneur de la Juventus. Le technicien de 66 ans devra redresse la barre à la Juve.

La défaite 3-0 face à la Norvège, lors des qualifications pour le Mondial 2026, avait scellé son sort avec l’Italie. Libre, Spalletti a choisi Turin pour relancer sa carrière. L’ancien coach de Naples, de l’Inter et de la Roma connaît la Serie A par cœur.

Il succède à Igor Tudor, récemment licencié après une série de mauvais résultats, tant en championnat qu’en Ligue des champions. L’équipe manquait d’identité et de constance.

Openda devra se réveiller

Certains joueurs sont en méforme, à commencer par Lois Openda. L’attaquant belge, arrivé cet été, n’a pas trouvé le chemin des filets. Le Diable Rouge devra convaincre son nouveau coach.

Spalletti arrive avec la promesse d’un football ambitieux. La Juventus est 7e de Serie A et n'a que deux points en Ligue des champions. Le chantier peut commencer pour l'entraîneur italien.