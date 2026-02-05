Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Il n'y a pas si longtemps, Matteo Dams était l'un des jeunes belges à suivre pour l'avenir. Mais le latéral international U21 a opté pour l'Arabie Saoudite, où il n'aura plus de temps de jeu.

À 20 ans seulement et alors qu'il commençait à percer au PSV Eindhoven, Matteo Dams a été l'un des premiers jeunes joueurs à surprendre en optant pour les millions de l'Arabie Saoudite. Un choix financier, il l'assumait : "Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire", reconnaissait-il il y a quelques mois à ce sujet.

Dams était en effet passé de 200.000 à 2 millions d'euros annuels, soit une multiplication par dix de son salaire aux Pays-Bas. Mais sur le plan sportif, les choses se passent moins bien cette saison. Le Belge n'a en effet plus joué depuis décembre dernier... et ne jouera plus.

Matteo Dams peut partir, mais...

En effet, le Nieuwsblad rapporte que Al-Ahli, le club saoudien où évolue Matteo Dams, a écarté le jeune belge de son noyau A. La raison est claire : la ligue saoudienne n'autorise qu'un certain nombre de joueurs étrangers par équipe, et Dams fait donc désormais partie des excédentaires.

Un départ serait la solution idéale... mais la majorité des pays ont fermé leur mercato hivernal. Dams peut signer en Turquie jusqu'à ce 6 février. Quelques autres options existent, mais sportivement, elles seront peu intéressantes.



Certains jugeront que Matteo Dams n'a que ce qu'il mérite après avoir effectué un choix 100% financier, d'autant que l'ancien du PSV est sous contrat jusqu'en 2029. Mais on ne peut que regretter qu'un joueur si talentueux voie sa carrière mise à l'arrêt.