Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

Hier soir, Philippe Albert était aux commentaires de Charleroi - Union. Une petite victoire pour le consultant, malade depuis plusieurs jours.

Il y a dix jours, son absence à La Tribune avait été remarquée. Il avait alors indiqué qu'il souffrait d'une forte grippe. Le mal s'est révélé tenace et l'a contraint à manquer le Clasico et l'émission du lendemain sur la RTBF.

Albert décrit des symptômes particulièrement intenses. “Parfois, j'avais des quintes de toux qui duraient deux à quatre minutes”, confie-t-il à La Capitale. “Honnêtement, je n'ai jamais été aussi malade. Mais bon, il y a pire, je ne me plains pas".

Un retour en terrain connu

Travailler, en revanche, lui était impossible. Sa voix et sa concentration n'étaient pas au niveau requis. “Je ne veux jamais faire les choses à moitié.” Il a donc décidé de céder temporairement sa place à des collègues, qui ont pallier son absence en plateau et à Sclessin.

Après une période de repos forcé, l'ancien Diable Rouge a pu faire son retour derrière le micro. Hier, il a repris 'à domicile' en allant au Mambourg pour commenter la demi-finale de Coupe entre Charleroi et l'Union.



Pourtant, il était à peine remis : “Mardi, pour la première fois en neuf jours, j'ai pu ressortir”, explique-t-il. Paradoxalement, Philippe Albert a été cloué au lit alors que 'ses' Zèbres se portent mieux que jamais. Autant dire que son retour n'en serait que plus beau si la série se poursuivait jusqu'en finale de la Coupe.