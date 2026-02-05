Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les joueurs algériens sont souvent considérés comme des options intéressantes pour les clubs belges. Ces derniers mois, Issam Abdelhamid Naïm était suivi par deux clubs belges.

Selon nos informations, le Standard de Liège et le Sporting Charleroi suivaient en effet le profil de Issam Abdelhamid Naïm (20 ans), jeune défenseur central évoluant à l'ES Sétif, en D1 algérienne. International U20, formé à Belouizdad, Naïm est un titulaire important à Sétif.

Le joueur a toutefois choisi de rester en Algérie afin de se concentrer sur son club et de poursuivre son développement, avec en ligne de mire la sélection olympique algérienne. Il compte actuellement 3 caps  avec l'équipe U20.

Issam Abdelhamid Naïm dans la lignée de Zorgane et Titraoui ? 

On le sait, le Sporting Charleroi a déjà fait appel à la filière algérienne par le passé, et avec succès, offrant à des talents comme Adem Zorgane et Yacine Titraoui une rampe de lancement idéale pour leur carrière. Un garçon comme Issam Abdelhamid Naïm s'inscrit dans la même lignée.

Evalué à 300.000 euros par Transfermarkt, le défenseur algérien est en fin de contrat en 2027. Un départ l'été prochain pourrait donc se faire pour un budget réduit. Affaire à suivre. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

15:00
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg Réaction

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

14:20
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
1
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

11:20
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

11:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Murillo - Miras

09:30
"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union Réaction

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

08:00
1
En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

10:20
1
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

07:40
Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

10:00
1
Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi Analyse

Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

07:20
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

09:30
Le KV Malines prolonge un titulaire important

Le KV Malines prolonge un titulaire important

08:34
Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

09:00
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

22:29
Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

07:00
🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

22:45
Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

06:40
Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

Coup dur pour l'Union : Kjell Scherpen sorti blessé au Mambourg !

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

22:15
Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

Dans le noyau A, mais plus de match plein depuis 3 mois : au Standard, l'étrange cas Steeven Assengue

20:40
Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

17:30
"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

"Oh-fficiel" : Genk perd un joueur important, mais encaisse un très joli chèque

22:00
C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

C'est officiel : un nouveau renfort pour Virton, redevenu candidat au titre en D1 ACFF

22:15
Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

21:00
Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

Arthur Vermeeren aurait pu quitter l'OM, mais a été recalé à la dernière minute

21:40
Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union Analyse

Scheidler bouscule Burgess, Titraoui éclipse Zorgane : les notes de Charleroi contre l'Union

00:08
2
"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

"Combien de temps vais-je rester ? Vingt minutes environ" : Edward Still plaisante sur son avenir à Anderlecht

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved