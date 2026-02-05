Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Les joueurs algériens sont souvent considérés comme des options intéressantes pour les clubs belges. Ces derniers mois, Issam Abdelhamid Naïm était suivi par deux clubs belges.

Selon nos informations, le Standard de Liège et le Sporting Charleroi suivaient en effet le profil de Issam Abdelhamid Naïm (20 ans), jeune défenseur central évoluant à l'ES Sétif, en D1 algérienne. International U20, formé à Belouizdad, Naïm est un titulaire important à Sétif.

Le joueur a toutefois choisi de rester en Algérie afin de se concentrer sur son club et de poursuivre son développement, avec en ligne de mire la sélection olympique algérienne. Il compte actuellement 3 caps avec l'équipe U20.

Issam Abdelhamid Naïm dans la lignée de Zorgane et Titraoui ?

On le sait, le Sporting Charleroi a déjà fait appel à la filière algérienne par le passé, et avec succès, offrant à des talents comme Adem Zorgane et Yacine Titraoui une rampe de lancement idéale pour leur carrière. Un garçon comme Issam Abdelhamid Naïm s'inscrit dans la même lignée.

Evalué à 300.000 euros par Transfermarkt, le défenseur algérien est en fin de contrat en 2027. Un départ l'été prochain pourrait donc se faire pour un budget réduit. Affaire à suivre.