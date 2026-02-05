Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets aurait pu quitter le KRC Genk cet hiver. Le club limbourgeois avait en effet trouvé un accord avec le Vfl Wolfsbourg, à hauteur de près de 20 millions d'euros bonus compris.

C'est le comptable du Racing Genk qui a dû faire la tête. En effet, le club limbourgeois s'attendait à faire une belle affaire après avoir trouvé un accord avec Wolfsbourg au sujet de Matte Smets (22 ans), qui pouvait rejoindre la Bundesliga contre 19 millions d'euros, bonus compris. Une belle somme pour le défenseur central, estimé à 11 millions d'euros par Transfermarkt.

Mais c'est finalement Smets lui-même qui a refusé ce transfert. Le Diable Rouge (une cap) a expliqué ce choix qui peut paraître surprenant, mais était très réfléchi. "Ma décision était prise depuis longtemps", affirme-t-il dans Het Belang Van Limburg.

Matte Smets veut quitter Genk par la grande porte

"Non pas que je veuille tout refuser avant même d'en discuter, et qu'un club comme Wolfsbourg montre de l'intérêt n'est que positif. Mais le timing n'était pas le bon", estime Matte Smets. "Nous sommes parvenus à la conclusion que ce n'était pas le bon moment pour un départ, que ce soit pour moi ou pour le club".

Un tel départ aurait en effet été difficile à compenser en dernière minute. Wolfsbourg a pourtant insisté. "Ca m'a donné la sensation qu'ils me voulaient vraiment, mais ça n'a rien changé à ma décision. Je veux encore passer des étapes avec Genk, pendant au moins une demi-saison".



L'objectif est donc d'aider le KRC Genk à sortir de sa situation compliquée (10e au classement), avec, qui sait, peut-être une place à saisir avec les Diables Rouges. "Si un club se présente l'été prochain, la porte sera bien sûr ouverte", conclut Smets.