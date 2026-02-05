Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune Noah Fernandez, âgé de 18 ans, est proche de l'éclosion à PSV. Ce jeune milieu de terrain belge a reçu ces dernières semaines de plus en plus de temps de jeu en équipe A.

Fin janvier, Fernandez a vécu son baptême du feu en Champions League. Il est monté au jeu pendant 45 minutes face au Bayern Munich, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur de l'histoire à disputer la C1 avec le PSV. Un cap impressionnant pour un joueur encore tout récent sous les projecteurs.

Noah Fernandez prend de plus en plus d'importance au PSV

En Eredivisie aussi, il prend de l'ampleur. Fernandez a récemment joué contre le NAC Breda, où il est resté 60 minutes sur le terrain, ainsi que contre Feyenoord. Au total, il compte déjà cinq apparitions en championnat cette saison.

Il est de plus en plus souvent présenté comme l'un des plus grands talents d'Eredivisie. Sa qualité technique et sa lecture du jeu sautent aux yeux, faisant de lui un joueur à suivre de près. La Fédération belge, où il est une figure importante chez les jeunes, le supervise également régulièrement. En interne, à l'URBSFA, il est déjà considéré comme un futur Diable Rouge.

Le PSV veut le lancer de manière progressive et réfléchie. La politique du club consiste à introduire les jeunes talents avec calme, afin qu'ils puissent s'adapter aux exigences de l'équipe première et à la pression des matchs de très haut niveau.

Cette approche s'inscrit dans l'approche de l'icône du PSV, Phillip Cocu, qui accompagne Fernandez vers l'équipe première. " On en demande énormément avec l'équipe première et les jeunes le ressentent souvent après quelques entraînements. Ils doivent rester totalement concentrés malgré tout ce que le monde extérieur pense ou écrit », a expliqué Cocu dans l'Algemeen Dagblad au sujet de Fernandez.





Le PSV veut prolonger son contrat au plus vite

Au-delà de l'accompagnement sportif, le PSV soutient aussi Fernandez sur le plan personnel. Les jeunes doivent souvent jongler entre l'école et le football, tout en apprenant à gérer la pression extérieure. Cocu souligne l'importance de cet encadrement à ce moment crucial de leur développement.

Noah Fernandez est encore sous contrat jusqu'en 2027, mais le PSV souhaite le prolonger. Le club sait que des équipes du top d'autres championnats risquent vite de frapper à la porte. Vu son talent et la confiance qu'il engrange, l'objectif est d'abord de le voir s'imposer pleinement avec l'équipe A avant d'envisager un départ à l'étranger.