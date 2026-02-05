🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

Julien Duranville retrouve des couleurs en Suisse. Sa prestation contre Saint-Gall est encourageante à plus d'un titre.

Cet hiver, Julien Duranville a quitté Dortmund pour retrouver du rythme au FC Bâle. Dans la Ruhr, sa relation avec Niko Kovac semblait tendue depuis plusieurs mois. Le mercato lui a permis de retrouver un club qui le voit comme un plan A.

Dès ses premières heures, la direction avait tout fait pour qu'il soit prêt dans les temps et puisse être inscrit sur la feuille de match. Des efforts qui ont payé puisque Duranville s'est illustré en délivrant un assist lors de sa montée au jeu.

L'ancien Anderlechtois a déjà plus joué que sur l'ensemble de la première partie de saison au BVB. Mardi soir, il était encore titulaire à l'occasion du match de Coupe contre Saint-Gall.

Duranville n'a rien perdu de son explosivité

Le Bruxellois a encore montré ce qu'il avait dans les jambes. Pas d'assist cette fois, mais bon nombre de débordements qui ont semé la pagaille dans la défense adverse. Duranville a choisi ses moments pour dribbler avant d'enchaîner sur des centres ou bien temporiser et jouer simple.

Julien Duranville vs St. Gallen pic.twitter.com/2JYp3vwfqj



— fullskiii (@fullskiii) February 4, 2026

Malheureusement pour lui, ses accélérations sur les deux flancs n'ont pas suffi puisque Bâle s'est incliné 2-1. En championnat, le FCB est actuellement quatrième, à 13 points de la première place du FC Thun. Mais en Suisse aussi, les Playoffs peuvent rebattre les cartes.