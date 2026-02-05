Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Zanka avait vécu des moments difficiles à Anderlecht. Cela n'aura pas été beaucoup plus réjouissant à Los Angeles.

Il y a un an, Anderlecht avait trouvé un accord avec Zanka et le Los Angeles Galaxy pour faire une croix sur les six derniers mois de contrat du joueur. Il faut dire que l'international danois était de plus en plus contesté au Lotto Park.

Vanté pour son expérience en Premier League et son leadership, le défenseur de 35 ans ne cessait de décevoir par ses interventions assez embarassantes et sa lenteur.

Il n'a pas franchement réussi à redresser le tir en MLS. Après des premières semaines vécues dans la peau d'un titulaire, une carte rouge a eu raison de sa place dans le onze de base. Une blessure à la jambe l'a encore un peu plus condamné, ne le laissant disputer qu'un seul des sept derniers matchs de la saison.

Une issue inévitable

Il y a plusieurs semaines, les médias danois parlaient déjà d'une rupture de contrat. Cela a enfin été confirmé par le club : les deux parties ont trouvé un accord pour se séparer à l'amiable plutôt que prévu.

Cette fois, ce n'est pas pour rebondir directement ailleurs : Zanka doit ainsi passer par la case sans contrat. Avec le mercato qui vient de se terminer dans bon nombre de compétitions, il doit désormais compter sur les clubs n'ayant pas réussi à renforcer leur défense centrale comme ils le voulaient.



