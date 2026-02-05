Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zanka avait vécu des moments difficiles à Anderlecht. Cela n'aura pas été beaucoup plus réjouissant à Los Angeles.

Il y a un an, Anderlecht avait trouvé un accord avec Zanka et le Los Angeles Galaxy pour faire une croix sur les six derniers mois de contrat du joueur. Il faut dire que l'international danois était de plus en plus contesté au Lotto Park.

Vanté pour son expérience en Premier League et son leadership, le défenseur de 35 ans ne cessait de décevoir par ses interventions assez embarassantes et sa lenteur.

Il n'a pas franchement réussi à redresser le tir en MLS. Après des premières semaines vécues dans la peau d'un titulaire, une carte rouge a eu raison de sa place dans le onze de base. Une blessure à la jambe l'a encore un peu plus condamné, ne le laissant disputer qu'un seul des sept derniers matchs de la saison.

Une issue inévitable

Il y a plusieurs semaines, les médias danois parlaient déjà d'une rupture de contrat. Cela a enfin été confirmé par le club : les deux parties ont trouvé un accord pour se séparer à l'amiable plutôt que prévu.

Cette fois, ce n'est pas pour rebondir directement ailleurs : Zanka doit ainsi passer par la case sans contrat. Avec le mercato qui vient de se terminer dans bon nombre de compétitions, il doit désormais compter sur les clubs n'ayant pas réussi à renforcer leur défense centrale comme ils le voulaient.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Major League Soccer
Major League Soccer Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Los Angeles Galaxy
Zanka

Plus de news

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

18:15
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

18:20
Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

18:20
Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

18:00
"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

17:00
"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

16:30
Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

17:30
L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

16:00
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

15:30
1
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg Réaction

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

14:20
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

La Mauves Army annonce une mesure forte : "Vous ne méritez plus ce privilège"

11:20
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

12:40
En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

En toile de fond d'Anderlecht-Antwerp, le retour de Jean Kindermans à Neerpede

10:20
1
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

Après Thorsten Fink, un autre entraîneur est sur la liste d'Anderlecht

10:00
1
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
1
Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

11:40
La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

La pyrotechnie à nouveau autorisée dans les stades de Pro League ?

10:40
1
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

Critiqué par son coach, un ancien d'Anderlecht cherche une solution de dernière minute

09:30
Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

Signe d'ambition : l'ancien directeur sportif de l'Union Saint-Gilloise débarque en D1 ACFF !

09:00
Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

Le remplaçant d'Angulo déjà dans le groupe pour la Coupe ? Edward Still en dit plus

06:40
Le KV Malines prolonge un titulaire important

Le KV Malines prolonge un titulaire important

08:34
"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union Réaction

"Je ne suis pas radiologue, mais..." : David Hubert donne les premières nouvelles des deux blessés de l'Union

08:00
1
"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

"Pas utilisé par des bons pères de famille" : un projet sur l'usage des fumigènes en Belgique fait déjà débat

07:40
Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi Analyse

Zorgane frustré, Mac Allister en costaud face à Guiagon : les notes de l'Union contre Charleroi

07:20
Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

Un directeur sportif de Pro League a refusé de rejoindre le City Football Group cet hiver

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Correia - Oh - Vermeeren

22:15
Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

Plusieurs absents et presque aucun renfort avant la Coupe contre Anderlecht : "Je ne m'en plains pas"

21:00
De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

De la sueur, du sang et des larmes : tout reste ouvert entre l'Union et Charleroi

22:29
🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

🎥 Sortie sur civière, en larmes : un deuxième titulaire perdu sur blessure pour David Hubert et l'Union

22:45

Plus de news

Les plus populaires

Major League Soccer

 Journée 1
St. Louis City St. Louis City 21/02 Charlotte FC Charlotte FC
FC Cincinnati FC Cincinnati 21/02 Atlanta United FC Atlanta United FC
Orlando City Orlando City 22/02 New York Red Bulls New York Red Bulls
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 22/02 Real Salt Lake Real Salt Lake
D.C. United D.C. United 22/02 Philadelphia Union Philadelphia Union
FC Dallas FC Dallas 22/02 Toronto FC Toronto FC
Austin FC Austin FC 22/02 Minnesota United Minnesota United
Nashville SC Nashville SC 22/02 New England Revolution New England Revolution
Houston Dynamo Houston Dynamo 22/02 Chicago Fire Chicago Fire
Los Angeles FC Los Angeles FC 22/02 Inter Miami CF Inter Miami CF
San Diego Zest FC San Diego Zest FC 22/02 CF Montreal CF Montreal
Portland Timbers Portland Timbers 22/02 Columbus Crew Columbus Crew
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 22/02 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 23/02 New York City FC New York City FC
Seattle Sounders Seattle Sounders 23/02 Colorado Rapids Colorado Rapids
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved