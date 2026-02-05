Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité
Photo: © photonews
Le jeu de maillots des Diables Rouges pour l'année 2026 se précise. Pour les matchs à l'extérieur, notre équipe nationale devrait porter un maillot bleu clair, avec des accents blancs et roses.

Les deuxièmes maillots sont souvent l'occasion de pouvoir sortir un peu plus sortir des sentiers battus que pour les vareuses 'home', traditionnellement plus classiques. Le premier jeu de maillot est ainsi rouge vif, avec des motifs de flammes et de tridents pour faire honneur au caractère diabolique.

Ce maillot pour les matchs à domicile a été présenté lors des derniers matchs de 2025 et est déjà commercialisé par la fédération. En revanche, sur le site internet officiel, le maillot away n'est pas encore mis en vente.

Adidas voit la vie en bleu et rose pour les Diables

Alors, après le maillot arc-en-ciel ou encore les vareuses en hommage à Tintin, que nous réservent les designeurs travaillant pour la fédération ? Le site Kitkingdom, généralement bien informé en la matière, annonce la couleur.

Le nouveau maillot extérieur devrait constraster avec les flamboyances du premier jeu de vareuses. Les couleurs douces (un mélange de rose et bleu clair) ainsi que les motifs arrondis donnent au maillot un look assez différent, qui ne plaira sans doute pas à tout le monde.

Comme toujours lorsqu'un nouveau maillot est présenté, il faudra attendre les résultats de l'équipe avant de savoir si la tenue restera dans les mémoires. Car selon qu'elle soit associé à trois défaites en phase de poule ou à un sacre mondial, la perception sera légèrement différente.

