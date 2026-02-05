"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

Jelle Van Damme s'est toujours senti comme chez lui dans les clubs de caractères. Cela tombe bien, il en a fréquenté plusieurs tout au long de sa carrière.

Le week-end dernier, Jelle Van Damme était à Sclessin pour le Clasico le Standard et Anderlecht, deux de ses anciens clubs. Avec l'Antwerp, il s'agit des plus belles années de sa carrière. Mais où s'est-il senti le mieux ? C'est la question délicate posée par Het Nieuwsblad.

Sa réponse est nuancée : "J'ai vécu quatre années formidables à Anderlecht, les meilleures de ma carrière, surtout en ce qui concerne les trophées", commence-t-il. Avec deux titres, une Coupe et trois Supercoupes, il n'y a en effet pas à se plaindre.

Mais Sclessin et le Bosuil ne le laissent pas indifférent : "Le Standard me donne toujours l'impression de revenir à la maison. J'y ai joué un an de plus et j'ai laissé mon cœur et mon âme sur ce terrain. Je le sens encore très fort chaque fois que j'y retourne".

Adopté partout où il est passé en Belgique

"L'Antwerp m'a aussi marqué. J'y ai bien sûr joué moins longtemps, mais j'y ai été accepté dès la première minute. Lorsque Luciano D'Onofrio est venu me chercher en Amérique, j'ai su que ça allait marcher", poursuit-il.

Le furia anversoise lui donne encore des frissons : "Ce public, cette grinta, cette détermination... Je suis tellement heureux que Tribune 2 soit de retour. En matière d'ambiance, rien ne surpasse un Sclessin plein - car le nombre de fans est tout simplement plus élevé - mais le son qui sortait de cette Tribune 2 était encore plus imposant".