Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Un peu à la surprise générale, Kaye Furo a quitté le Club de Bruges cet hiver, direction Brentford. Une grosse vente et un gros défi pour le tout jeune attaquant nigérian.

Après 5 matchs de Jupiler Pro League seulement cette saison, Kaye Furo (18 ans) a déjà fait ses adieux cet hiver. Le Club de Bruges n'a pas pu refuser l'offre de Brentford, qui a mis 10 millions d'euros sur la table pour s'offrir le talentueux attaquant international U21, estimé à 2,5 millions sur Transfermarkt.

Et visiblement, Brentford a une idée derrière la tête le concernant, car Furo a déjà pris place sur le banc en Premier League, même s'il n'a pas encore reçu de temps de jeu. Le directeur sportif des Bees a expliqué les raisons de son arrivée.

Bruges ne voulait pas se séparer de Kaye Furo

"Cette saison, nous n'avions qu'Igor Thiago comme vrai n°9. C'était donc nécessaire de trouver non seulement un remplaçant mais aussi un successeur. Dans le passé, nos attaquant n'ont souvent fait que passer. Il faut penser au long terme", déclare Phil Giles sur le site officiel du club.

"Nous avions donc besoin d'un jeune joueur talentueux. Kaye était disponible en raison de sa situation contractuelle au FC Bruges, qui n'était pas vraiment partant à l'idée de le voir partir car c'est un très, très bon jeune joueur", pointe-t-il.



"Sur le plan physique, c'est un grand gaillard, rapide, bon en mouvement, travailleur. Des attributs que l'on recherche chez un buteur pour jouer en Premier League. Nous pensons qu'il peut avoir un impact à court terme", assure Giles, confirmant donc que Kaye Furo est un renfort immédiat pour l'équipe A.