Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Ancien buteur de Genk, de l'AS Eupen, de Malines ou encore de Westerlo, Kevin Vandenbergh pourrait revenir en D1A. Pas en tant qu'entraîneur principal, mais bien pour aider les attaquants.

Si la carrière de Kevin Vandenbergh (42 ans) n'a pas été aussi légendaire que celle de son illustre père Erwin, l'ancien attaquant du KRC Genk a tout de même inscrit 94 buts en Jupiler Pro League, cumulant 13 sélections chez les Diables Rouges de 2005 à 2007 (3 buts inscrits).

Retiré des terrains depuis l'année passée et cinq saisons au SK Ramsel, en provinciale, Vandenbergh s'est reconverti dès 2021 en tant qu'entraîneur des jeunes du KVC Westerlo, l'un de ses anciens clubs. Entre 2023 et 2025, il cumulait cela avec un rôle d'entraîneur-joueur à Ramsel.

Vandenbergh entraîneur des attaquants à OHL ?

En juillet 2025, Kevin Vandenbergh se lançait dans le grand bain et devenait l'entraîneur principal du KFC Houtvenne, fraîchement promu en D1 VV. Mais l'aventure se terminait dès le mois de décembre dernier sur un bilan globalement négatif.

Selon les informations du Nieuwsblad, Vandenbergh devrait cependant recevoir une belle opportunité de se relancer. L'ancien buteur d'Eupen et Malines serait en effet en discussions avancées avec OHL, afin d'y devenir entraîneur des attaquants.



Un rôle dont on néglige parfois l'importance, mais on s'en rappelle : l'arrivée d'un autre Kevin, Mirallas, avait tout changé pour l'Union Saint-Gilloise la saison passée dans la course au titre. OHL, de son côté, se bat pour son maintien.