Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Cette saison, Landry Dimata était actif à Pafos. Mais il vient de s'engager au Chongqing Tonglianglong, en première division chinoise.

La saison dernière, Landry Dimata s'était joliment relancé à Samsunspor, signant 7 buts et 4 assists en première division turque. Cela avait incité Pafos à se pencher sur son cas.

Avec sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, la nouvelle puissance du football chypriote a rapidement convaincu l'ancien Diable Rouge de signer aux côtés de quelques vieilles connaissances du football continental comme Derrick Luckassen ou David Luiz.

Dimata a ainsi pris part à six matchs de Ligue des Champions, jouant notamment contre le Bayern Munich ou Chelsea. Mais le recrutement très ambitieux de la direction a inévitablement amené une concurrence assez rude.

Un nouveau départ

L'offre venue du Chongqing Tonglianglong, que nous vous annonçions il y a quelques jours en exclusivité, est donc tombée à pic. L'ancien attaquant d'Ostende a accepté le deal et quitte donc le football européen pour la première fois. Le transfert vient d'être officialisé.

Nouveau venu au sein de l'élite chinoise, le Chongqing Tonglianglong veut se donner les moyens de ses ambitions. Le club dispose d'un vivier plutôt conséquent : Chongqing est la plus grande ville du monde, avec pas moins de 32 millions d'habitants.



