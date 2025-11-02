Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Blessé depuis juillet, Jamal Musiala a repris l'entraînement. Le Bayern espère le revoir avec le groupe en décembre.

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich. Jamal Musiala a retrouvé le chemin de l’entraînement après sa grave blessure pendant la Coupe du monde des clubs aux États-Unis en juillet. Il ne s’entraîne pas encore avec le groupe.

Le directeur sportif du Bayern s’est montré positif après la victoire contre Leverkusen. "Nous pensons qu’il pourra retrouver le groupe en décembre et peut-être même jouer quelques minutes, afin d’être à 100 % en janvier", a-t-il déclaré.

Un atout de plus dans l'effectif

Musiala est un joueur capable de faire la différence à tout moment. Avant sa blessure, il faisait partie des meilleurs milieux offensifs d’Europe. L'Allemand peut casser des lignes aves ses passes, dribbler dans les petits espaces et distribuer des passes décisives.

Vincent Kompany attend son retour avec impatience. L’entraîneur belge sait qu’un Musiala en forme peut encore plus aider son équipe à rouler sur le championnat. Le Bayern a le maximum de points en Bundesliga.





Si tout se passe bien, Musiala pourrait rejouer avant la trêve hivernale. Son retour serait une très bonne nouvelle pour le club et pour Kompany.