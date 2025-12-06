Du bonheur à l'Union au cauchemar en Allemagne

La situation d'Alexander Blessin en Allemagne est très compliquée. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise restait sur une série de... 0/27 avec Sankt Pauli.

C'est une sacrée série que Sankt Pauli est parvenu à arrêter cet après-midi. En effet, le club de Hambourg restait sur une incroyable série de 9 défaites d'affilée (0/27), avant de se rendre au FC Cologne ce samedi après-midi.

À Cologne, Sankt Pauli a stoppé l'hémorragie et obtenu un bon résultat sur papier (1-1), insuffisant pour quitter la zone rouge (Heidenheim reste 3 points devant) et probablement insuffisant pour enlever beaucoup de pression des épaules d'Alexander Blessin.

Blessin en difficulté

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise connaît en effet une période très difficile en Allemagne. "Oui, neuf défaites d'affilée, c'est très rare", reconnaissait-il avant le déplacement à Cologne. "Mais je n'abandonne pas, l'équipe a toujours confiance en elle-même".

La saison passée, Blessin avait réussi à décrocher assez tranquillement le maintien en Bundesliga. Mais cette saison, le deuxième club de Hambourg souffre.

Avec l'USG, l'entraîneur allemand connaissait pourtant le succès, comme il l'avait connu à la tête du KV Ostende. A l'époque, Blessin avait été élu Entraîneur de l'année en Jupiler Pro League, méritoirement ; s'il venait à prendre la porte à Sankt Pauli, nul doute qu'il trouverait chaussure à son pied chez nous.