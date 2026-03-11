🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

Le Real Madrid joue en ce moment contre Manchester City. Thibaut Courtois s'est montré décisif sur l'ouverture du score des siens.

Jérémy Doku d'un côté, Thibaut Courtois de l'autre : la Ligue des Champions nous offre un nouveau duel belgo-belge au plus haut niveau. Mais des deux hommes, ce n'est pas le plus avancé sur le terrain qui est à l'assist sur le premier but de la rencontre.

C'est en effet Thibaut Courtois qui a décanté la situation en lançant Federico Valverde vers le premier but d'une passe tout simplement chirurgicale après 20 minutes de jeu.

Quelle vision du jeu

Après avoir récupéré un ballon dans son rectangle, le Diable Rouge a immédiatement été chercher Valverde, qui appelait sur le côté droit et n'attendait que de prendre le dos de la défense visiteuse.

Un contrôle parfait plus tard et l'Uruguayen se présentait face à Gianluigi Donnarumma. Ce dernier est arrivé un poil trop court et s'est fait dribbler hors de son rectangle, pour le plus grand bonheur du Santiago Bernabeu.

Lire aussi… "Thibaut Courtois est l'un des meilleurs au Monde, mais j'espère qu'il nous laissera marquer"

Sur son petit nuage, Federico Valverde s'est offert un doublé sept minutes plus tard, et même un triplé peu avant la pause. Les déplacements à Madrid ne réussissent décidément pas aux clubs anglais cette semaine.

