Plus d'un million d'euros par an à la poubelle : le Standard sait où se situe sa première priorité de l'été

Au Standard, deux joueurs sont qualifiés "d'indésirables de l'équipe première" et n'ont jamais fait partie des plans de Mircea Rednic, ni de Vincent Euvrard (ni de Marc Wilmots, d'ailleurs). Deux joueurs qui coûtent plus d'un million d'euros de salaire annuel au club liégeois.

La saison dernière, Souleyman Doumbia et Grejohn Kyei n'occupaient pas le même statut sous les ordres de l'exigeant Ivan Leko. Le défenseur ivoirien était vu comme un joueur d'expérience dans une très jeune défense mais souvent aux prises avec des pépins physiques, tandis que l'attaquant français n'a jamais convaincu le Croate.

Quelques semaines seulement après son arrivée, Kyei était déjà prêté à Charleroi, où Mehdi Bayat était en quête désespérée d'un attaquant de pointe, tandis que Souleyman Doumbia a alterné entre l'infirmerie et quelques présences sur la feuille de match avant de prendre la route de Charlotte, en MLS, en mars dernier.

En quête d'un point de chute depuis l'été

Revenu assez mystérieusement cinq mois plus tard, soit avant le terme de son contrat fin décembre, Doumbia a retrouvé un Grejohn Kyei qui n'avait pas non plus convaincu à Charleroi et qui n'a pas trouvé de nouveau club durant l'été parmi les joueurs excédentaires du Standard.

Non considérés par Mircea Rednic en début de saison, puis par Vincent Euvrard, les deux joueurs n'ont pas non plus eu voix au chapitre avec le SL16 FC en D1 ACFF, jusqu'au mois de janvier, où le Standard a d'abord tenté de redonner du temps de jeu à Grejohn Kyei via son équipe U23, alors en difficulté dans la lutte pour le maintien, dans le but, aussi, de le mettre en valeur en vue de potentiels prétendants.

Bilan, deux buts inscrits contre Habay-la-Neuve, en vain, puisqu'il a redisparu de la circulation deux semaines plus tard sans avoir trouvé de nouveau point de chute et qu'il s'est occasionné une blessure avant le début des play-downs, qui le tiendra éloigné des terrains pendant un mois au total.





Depuis deux matchs, c'est donc Souleyman Doumbia, que le club aimerait aussi remettre quelque peu en valeur, qui a repris le rôle de joueur de plus de 23 ans, alors qu'il arrivera en fin de contrat au terme de la saison et que quelques marchés sont encore ouverts à travers le monde, comme en Suède, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et d'Asie.

Deux indésirables qui coûtent plus d'un million d'euros par an au Standard

Les chances sont tout de même importantes que l'Ivoirien parte libre pendant l'été, tandis que Kyei dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2027. Le Standard devra donc absolument trouver une solution, au maximum en été, pour économiser sa dernière année de salaire équivalant à près de 700.000 € brut.

Qu'un club se positionne sur Doumbia serait aussi le bienvenu pour le Matricule 16, puisque son salaire avoisinait les 600.000 € brut par an à Angers et ne devrait pas être bien inférieur en bord de Meuse. Le Standard dépense plus d'un million d'euros de salaire brut par an pour des joueurs qui n'ont pas joué la moindre minute avec le noyau A, et devra arrêter ces dépenses dans sa quête de retour à un équilibre financier.

Il s'agira donc du premier travail important de Marc Wilmots et de l'ensemble de la direction du Standard durant le mercato estival. La totalité du noyau est sous contrat, ce qui signifie que le club liégeois ne perdra pas dix joueurs sans rien recevoir et pourra se permettre de construire. En l'attente d'éventuelles ventes et de renforts dans l'effectif, la première tâche sera de se délester de ce dernier contrat important et excédentaire.