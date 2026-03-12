4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

Photo: © photonews
Auteur d'un 12/12, Seraing a pris cinq points d'avance sur les Francs Borains, obligés de s'imposer face à Lokeren ce jeudi soir. Dans le cas contraire, les Métallos auront probablement réalisé un très grand pas vers leur maintien en Challenger Pro League.

Pour remplacer Kevin Caprasse, qui a quitté le club pour des raisons personnelles, le RFC Seraing a décidé de miser sur Arnauld Mercier, déjà bien connu en Belgique après ses passages à Boussu Dour, à Seraing déjà, mais aussi à Waasland-Beveren, aux Francs Borains et à l'Olympic Charleroi.

Le choix semble payant, puisque les Métallos ont signé trois succès lors des trois premiers matchs du Français sur le banc, et viennent de réaliser une série de quatre victoires consécutives qui les a considérablement éloignés de la zone rouge.

Parmi les hommes clés de ces dernières semaines, Matthieu Muland, qui n'avait pas encore marqué cette saison avant son but décisif contre Lierse (0-1 score final) et son triplé inscrit ce mercredi soir face à l'Olympic Charleroi (2-4). Hemsley Akpa-Chukwu, aussi, avec son triplé contre les Francs Borains (4-0).

Un 12/12 synonyme de grand pas vers le maintien pour le RFC Seraing

Depuis ce mercredi soir, Seraing occupe désormais la douzième place de la Challenger Pro League, avec un match de moins que les autres dans l'attente d'une décision concernant la rencontre reportée face à Courtrai en raison d'un incendie au Pairay, avec un bilan de dix buts inscrits pour deux encaissés sur les quatre derniers matchs.


Sans compter les équipes U23, qui ne pourront, jusqu'à preuve du contraire, pas descendre, Seraing compte 13 points d'avance sur l'Olympic Charleroi, lanterne rouge, et cinq points sur les Francs Borains, virtuellement relégués, qui n'auront d'autre choix que de s'imposer face à Lokeren ce jeudi soir. Les Métallos sont même revenus à égalité avec le RWDM Brussels, battu chez un Beveren sacré champion. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 27 75 24 3 0 60-20 40 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 26 55 17 4 5 47-26 21 G P G G P
3. Beerschot Beerschot 28 54 16 6 6 42-27 15 P P G G G
4. Lommel SK Lommel SK 28 47 13 8 7 52-40 12 G G P P P
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 28 45 12 9 7 38-33 5 G P P P P
6. FC Liège FC Liège 27 44 13 5 9 38-32 6 G P G P P
7. Eupen Eupen 27 39 10 9 8 38-31 7 G P P G P
8. La Gantoise La Gantoise 27 37 11 4 12 37-40 -3 G P G P P
9. Lierse SK Lierse SK 27 33 9 6 12 31-36 -5 P P G G G
10. KSC Lokeren KSC Lokeren 26 33 8 9 9 36-37 -1 P P G P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 28 32 8 8 12 44-46 -2 P P P G P
12. RFC Seraing RFC Seraing 26 29 7 8 11 31-36 -5 P G G G G
13. RSCA Futures RSCA Futures 27 28 6 10 11 38-43 -5 P G G P P
14. Francs Borains Francs Borains 26 24 6 7 13 23-37 -14 P P P P P
15. Jong Genk Jong Genk 27 24 6 6 15 33-51 -18 G P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 28 17 4 5 19 28-49 -21 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 27 16 3 7 17 23-55 -32 P G P P P

Division 2

 Journée 29
Beerschot Beerschot 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 FC Liège FC Liège
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 2-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 2-4 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
