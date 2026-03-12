4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

Auteur d'un 12/12, Seraing a pris cinq points d'avance sur les Francs Borains, obligés de s'imposer face à Lokeren ce jeudi soir. Dans le cas contraire, les Métallos auront probablement réalisé un très grand pas vers leur maintien en Challenger Pro League.

Pour remplacer Kevin Caprasse, qui a quitté le club pour des raisons personnelles, le RFC Seraing a décidé de miser sur Arnauld Mercier, déjà bien connu en Belgique après ses passages à Boussu Dour, à Seraing déjà, mais aussi à Waasland-Beveren, aux Francs Borains et à l'Olympic Charleroi.

Le choix semble payant, puisque les Métallos ont signé trois succès lors des trois premiers matchs du Français sur le banc, et viennent de réaliser une série de quatre victoires consécutives qui les a considérablement éloignés de la zone rouge.

Parmi les hommes clés de ces dernières semaines, Matthieu Muland, qui n'avait pas encore marqué cette saison avant son but décisif contre Lierse (0-1 score final) et son triplé inscrit ce mercredi soir face à l'Olympic Charleroi (2-4). Hemsley Akpa-Chukwu, aussi, avec son triplé contre les Francs Borains (4-0).

Un 12/12 synonyme de grand pas vers le maintien pour le RFC Seraing

Depuis ce mercredi soir, Seraing occupe désormais la douzième place de la Challenger Pro League, avec un match de moins que les autres dans l'attente d'une décision concernant la rencontre reportée face à Courtrai en raison d'un incendie au Pairay, avec un bilan de dix buts inscrits pour deux encaissés sur les quatre derniers matchs.



Sans compter les équipes U23, qui ne pourront, jusqu'à preuve du contraire, pas descendre, Seraing compte 13 points d'avance sur l'Olympic Charleroi, lanterne rouge, et cinq points sur les Francs Borains, virtuellement relégués, qui n'auront d'autre choix que de s'imposer face à Lokeren ce jeudi soir. Les Métallos sont même revenus à égalité avec le RWDM Brussels, battu chez un Beveren sacré champion.