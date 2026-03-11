La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole
Photo: © photonews
Christian Burgess arrive en fin de contrat à l'Union Saint-Gilloise. Le capitaine représente plus que jamais l'âme du club.

Lorsque Christian Burgess a posé son baluchon au Parc Duden, la Belgique était en pleine pandémie de coronavirus. Sa première saison hors d'Angleterre, l'ancienne tour de Portsmouth l'a passée en D1B avec Felice Mazzù, Sébastien Pocognoli faisait d'ailleurs encore partie du noyau de joueurs.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Burgess est devenu l'un des défenseurs les plus craints de Belgique et a remporté tout ce qu'il était possible de remporter sur la scène nationale, du titre en D1B à celui en D1A en passant par la Coupe et la Supercoupe.

Le plus ancien du noyau avec Guillaume François

Avant d'en devenir le capitaine, il a vu l'équipe grandir étape par étape. Il se souvient encore des négociations avec la direction à l'aube de la première saison en D1A : "Avec Teddy Teuma, nous demandions une prime pour éviter la relégation. La direction nous a parlé d’une prime pour le Top 6. J’ai dit : 'Hein ? Soyons réalistes'. Au final, on a fini la phase classique en tête. C’était fou. Tout le mérite revient aux personnes dans l’ombre, même s’il était difficile de leur soutirer le moindre centime", rigole-t-il.

Le week-end dernier, Christian Burgess a disputé son 250e match sous le maillot saint-gillois. Il a fêté ça en inscrivant son premier but de la saison, lui qui en est déjà à quatre assist. Un nouveau cap fêté en grande pompe, sous fond d'interrogations quant à son contrat. Son bail au Parc Duden prend en effet fin en juin. Lors du déplacement à Westerlo, les supporters avaient brandi une banderole incitant la direction à le prolonger.


"Cela m’a touché qu’ils fassent cela juste pour moi. Quel public ! Il est différent de tout ce que j’ai connu ailleurs. Cela rend l’expérience de jouer pour ce club encore plus agréable", explique-t-il. Quant aux négociations en elles-mêmes, le capitaine ne s'en fait pas : "J’aimerais rester. J'en serais même très heureux, c’est certain. Nous avons déjà eu quelques discussions. Mais cela ne me tracasse pas. Je me concentre uniquement sur la fin de saison".

