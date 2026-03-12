Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto est sous le charme de Jérémy Taravel à Anderlecht. Le Français fait l'unanimité par sa gestion du groupe.

Silvio Proto a travaillé sous les ordres de plusieurs entraîneurs de renom durant sa carrière de joueur. Mais l'un d'entre eux l'a particulièrement marqué : "Je pense encore souvent à la période en Italie sous Simone Inzaghi", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "C'est le meilleur entraîneur que j'aie jamais eu."

L'ancien gardien a été très impressionné par son passage à la Lazio avec Inzaghi : "Il y a onze titulaires, mais ce sont souvent les remplaçants qui font la différence. Simone était un maître dans l'art d'impliquer tout le monde".

Il y voit une similitude avec… Jérémy Taravel. "Chaque joueur a le sentiment d’être tout près d’une place de titulaire. Tout le monde est impliqué et se sent important. C’est le mérite de l’entraîneur".

Emmener son groupe avec soi, l'une des clés

Lui-même intégré dans le staff, l'ancien Diable Rouge voit en Taravel un entraîneur avec beaucoup de potentiel, notamment grâce à ses qualités de management : "Il est très proche de ses joueurs. Il trouve les mots justes et leur donne beaucoup de confiance. Mais quand il faut être ferme et clair, il sait aussi le faire".



"Ce n'est pas un coach qui fait peur, mais les joueurs captent tout de suite quand ils font une erreur. Je ne crois pas qu'un seul joueur oserait lui manquer de respect ou lui marcher sur les pieds", conclut Proto.