Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

La Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine devrait finalement se jouer en Espagne, au stade Bernabéu de Madrid.

C'est ce qu'a révélé la radio espagnole Cadena COPE. L'Espagne devrait donc disputer cette rencontre à domicile. Ce qui lance le débat de l'équité sportive, l'Argentine s'étant pourtant visiblement opposée à ce que le match se joue en terre espagnole.

Le coup d'envoi sera donné le 27 mars prochain. L'officialisation du lieu où se disputera cette rencontre devrait prochainement être faite.

Ce match devait se disputer au Qatar, mais avec les tensions au Moyen-Orient, cela ne sera pas possible. C'est pourquoi un nouveau stade a été recherché pour disputer cette affiche.

L'Angleterre et le Maroc parmi les candidats

L'Angleterre, le Maroc et l'Italie ont également notamment été évoqués pour accueillir ce duel. La capitale londonienne figurait même comme favorite pour l'organisation de ce match il y a encore quelques jours, selon Reuters.



L'UEFA s'était cependant exprimée dans un communiqué, révélant qu'aucune décision n'avait encore été prise. "Les discussions se poursuivent avec les organisateurs locaux, qui ont fourni d’importants efforts afin de garantir la bonne organisation du match", avait même déclaré l'organisation.