Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

Photo: © photonews

En battant le RWDM Brussels, le SK Beveren s'est officiellement assuré du titre en Challenger Pro League, ce mercredi soir. De quoi combler le directeur sportif des Flandriens, Bob Peeters.

Déjà assuré de la montée depuis plusieurs semaines, le SK Beveren s'est offert le titre en Challenger Pro League après sa victoire face au RWDM Brussels, ce mercredi soir (3-2).

Sous la houlette de l'entraîneur Marink Reedijk, les Flandriens réalisent un parcours incroyable, avec 24 victoires et 3 matchs nuls en 27 rencontres de championnat. Beveren n'a été battu qu'une seule fois cette saison : par le Standard, en Coupe de Belgique.

Les statistiques des pensionnaires du Freethiel sont impressionnantes : 60 buts marqués pour seulement 19 encaissés, et un Lennart Mertens qui occupe la deuxième place des meilleurs buteurs du championnat avec 14 réalisations, derrière Ralf Seuntjens de Lommel (15).

Directeur sportif de Beveren, l'ancien Diable Rouge Bob Peeters savoure

Grand artisan de ce succès, le directeur sportif Bob Peeters est évidemment ravi que le titre soit déjà assuré. "La montée en D1A était déjà un sentiment incroyable, et le titre se profilait. 75 points en 27 matchs, c'est un bilan extraordinaire. Personne n'a pu rivaliser avec nous. Dès la première journée, nous étions la meilleure équipe du championnat", se félicitait l'ancien Diable Rouge au micro de DAZN.


"Il y a un an et demi, je suis arrivé ici dans des circonstances difficiles. Aujourd'hui, nous sommes champions et nous retrouvons la première division. Je tiens à remercier les supporters qui ont cru en nous dès le premier jour, même dans les moments les plus difficiles", a conclu l'ancien entraîneur du Cercle, de La Gantoise, de Waasland-Beveren, de Lokeren et de Westerlo, notamment.

Division 2

 Journée 29
Beerschot Beerschot 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 FC Liège FC Liège
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 2-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 2-4 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
