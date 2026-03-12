Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Menés de trois buts après le match aller, Jeremy Doku et Manchester City n'abandonneront pas face au Real Madrid. "S'ils l'ont fait, pourquoi pas nous ?", tel sera le leitmotiv des Cityzens lors du match retour.

Sorti vainqueur de son déplacement au Real Madrid en phase de Ligue, fin décembre, Manchester City a cette fois été largement battu au Santiago Bernabeu, ce mercredi soir, en 1/8es de finale aller de la Ligue des Champions (3-0).

Grâce à un triplé en 22 minutes de Federico Valverde avant la pause et à plusieurs parades de Thibaut Courtois en seconde période pour garder sa cage inviolée, les Merengues disposent d'un avantage solide avant le match retour, qui se déroulera la semaine prochaine à l'Etihad Stadium.

Jeremy Doku croit en une incroyable remontée de Manchester City

La qualification n'est cependant pas encore assurée pour le Real, qui avait perdu 4-0 à Manchester en demi-finale retour de l'édition 2023. City veut encore croire en ses chances, et c'est le message que voulait faire passer Jeremy Doku, qui a joué toute la rencontre sans parvenir à faire la différence, au micro de Sky Sports.

"Ce serait de la folie si je disais qu'il n'y a aucune chance de revenir contre le Real Madrid. C'est une équipe redoutable, c'est évident, mais ils nous ont marqué trois buts, alors pourquoi pas nous ? À l'Etihad, on aura besoin du soutien de nos supporters pour les mettre sous pression. Tout est possible, alors on y croit encore. S'ils sont avec nous, ce sera un tout autre match", a prévenu le Diable Rouge.

"Nous avons vraiment besoin qu'ils nous poussent et qu'ils mettent de la pression sur le Real. Peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils ont une très grande influence sur nous. Nous avons confiance qu'ils seront là pour nous et qu'ils nous encourageront", a conclu Jeremy Doku.