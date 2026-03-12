"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk
Photo: © photonews

Le coach de Fribourg, Julian Schuster, s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match entre le KRC Genk et le club allemand. Le tacticien de 40 ans s'est montré méfiant envers les Limbourgeois.

Le KRC Genk affrontera ce jeudi soir Fribourg en huitièmes de finale aller de l'Europa League. Un match évidemment très important pour les hommes de Nicky Hayen, qui espèrent bien mettre à mal l'actuel huitième de Bundesliga.

Le coach de Fribourg est prudent

Julian Schuster ne veut pas que son équipe se voie plus belle que les Limbourgeois avant ce duel : "Si vous vous estimez favori, cela peut être dangereux. Mais notre objectif est de passer au tour suivant.

Nous voulons écrire l'histoire du club en nous qualifiant pour les quarts de finale. On ressent l'ambition et la motivation à l'entraînement. Vous ne devez alors pas trop analyser l'adversaire." 

Solide à domicile, Fribourg se contenterait-il d'un match nul à Genk ? "Cela dépendra du scénario du match. C'est difficile de dire cela à l'avance. Mais vu que nous sommes forts à domicile, un partage pourrait en effet nous suffire. Bien que nous devions aussi essayer de gagner en déplacement."


Au tour précédent, le KRC Genk avait éliminé les Croates du Dinamo Zagreb. L'équipe allemande était quant à elle déjà qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à sa 7e place en phase de ligue et n'a donc pas dû passer par les barrages.

Suis KRC Genk - Freiburg en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

