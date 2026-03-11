Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

Michel Preud'homme se fait discret ces derniers temps. Mais il a accepté d'associer son image à celle d'une entreprise liégeoise.

Cette semaine, Michel Preud'homme est devenu l'ambassadeur de la marque de Gin 'A Devil in Disguise'. Une collection en édition limitée lancée par une bande de copains qui sera produite par la distillerie du Fays à Wanze.

Adopter un tel nom et réussir à attirer Michel Preud'homme comme ambassadeur marque un lien évident avec le football et notre équipe nationale en vue de la Coupe du Monde toute proche. Le concept est simple : treize gins pour une feuille de match. Chaque semaine, à partir du 16 mars, une nouvelle saveur sera révélée.

"On commence par un gin premium qui représente l'entraîneur avant de lancer notre bouteille sans alcool, symbole des arbitres. Nous tenions à rapidement mettre en valeur notre produit sans alcool. Il est important de pouvoir offrir une alternative avec du goût pour ceux qui ne souhaitent pas consommer d'alcool ou qui reprennent le volant", explique Nathalie Charlier, co-fondatrice du projet, dans la Dernière Heure.

Une quarantaine d'euros par bouteille, moins pour le Gin sans alcool

Place ensuite aux onze joueurs, révélés un à un jusqu'à la date d'ouverture de la Coupe du Monde. Chacun d'entre eux aura, comme sur le terrain, des spécificités. Outre Preud'Homme, Christine Schreder sera la marraine du projet.



"J'aime défendre ce qui est Belge. Je vois beaucoup de liens entre ce projet et notre équipe nationale. J'annonce déjà, pour les avoir goûtés, que mon préféré sera le ref car je défends toujours les arbitres et le partage festif autour d'une boisson sans alcool", s'enthousiasme-t-elle. Ce à quoi Michel Preud'homme n'a pas pu s'empêcher d'ajouter : "Je ne peux pas en dire autant de ma relation avec les arbitres."