Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars
La trêve internationale du mois de mars approche à grands pas. Les Diables Rouges disputeront deux matchs amicaux de préparation à la Coupe du monde 2026, contre les États-Unis et le Mexique. Voici la sélection que nous aimerions voir.

Privé de plusieurs joueurs importants, Rudi Garcia va devoir poser des choix avant de dévoiler sa liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale du mois de mars. De notre côté, nous avons dressé notre propre liste de 26 joueurs, avec quelques choix très peu évidents.

Gardiens (4)

Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders, Matz Sels

Quatre gardiens titulaires qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde. L’évidence Courtois, deux jeunes à l’avenir plus que prometteur et de l’expérience avec Matz Sels. Pas de place, donc, pour Maarten Vandevoordt, sur le banc à Leipzig.

Défenseurs (8)

Thomas Meunier, Timothy Castagne, Koni De Winter, Nathan Ngoy, Matte Smets, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys

Blessé, Arthur Theate aurait évidemment fait partie de la sélection, au même titre que Zeno Debast. Matte Smets a été pré-sélectionné par Rudi Garcia et pourrait être du voyage. Koni De Winter est dans une très bonne période à l’AC Milan, tandis que Nathan Ngoy pourrait recevoir sa chance en défense centrale.

Milieux de terrain (7)

Jorthy Mokio, Mandela Keita, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Nathan De Cat, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne

Il faut évidemment composer sans le nouveau capitaine des Diables, Youri Tielemans, blessé. Arthur Vermeeren ne joue pas assez souvent, tandis qu’Axel Witsel pourrait revendiquer une place dans un rôle de numéro 6 et de joueur important pour le vestiaire. Vers une première sélection pour Nathan De Cat, qui marche sur l'eau à Anderlecht et qui pourrait prendre contact avec le groupe et son sélectionneur ?

Avants (7)

Jeremy Doku, Leandro Trossard, Mika Godts, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku, Lucas Stassin

Pouvant être placé dans cette catégorie, Diego Moreira est absent, au même titre que Charles De Ketelaere. Impressionnant aux Pays-Bas, Mika Godts mérite sa place, tandis que Romelu Lukaku doit reprendre confiance et est de retour de blessure.

Invisible à la Juventus, Loïs Openda pourrait sortir de la sélection pour laisser place à un attaquant plus prolifique, Lucas Stassin, qui profiterait aussi de la mise sur le banc de Roméo Vermant et du manque de temps de jeu accordé à Michy Batshuayi du côté de Francfort.

Belgique

