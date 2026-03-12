Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Photo: © photonews

C'est l'une des affiches à suivre, ce jeudi en Europa League. Lille reçoit Aston Villa dans une rencontre que devraient commencer Nathan Ngoy et Amadou Onana, chacun dans son camp.

Hormis, bien sûr, Genk - Fribourg à 21h00, LOSC - Aston Villa est probablement l'affiche à suivre pour les fans de football belge, ce jeudi en Europa League (18h45).

Sixièmes de Ligue 1 et vainqueurs de l'Étoile Rouge de Belgrade en barrages, les Dogues devraient notamment pouvoir compter sur Nathan Ngoy dans le onze de base, tandis que Thomas Meunier, de retour après sa blessure aux ischios, devrait commencer sur le banc, au même titre qu'Arnaud Bodart.

Dans l'effectif de Bruno Génésio, on recense également plusieurs autres joueurs passés par notre Pro League, comme Chancel Mbemba, Ngal'Ayel Mukau ou encore Matias Fernandez-Pardo.

Nathan Ngoy contre Amadou Onana ce jeudi en Europa League

De son côté, Aston Villa doit évidemment composer depuis de nombreuses semaines avec la blessure de Youri Tielemans, qui manquera aussi le prochain rassemblement des Diables. On devrait en revanche retrouver Amadou Onana sur la pelouse au coup d'envoi. L'ancien du Racing Genk Leon Bailey figure pour la première fois sur la liste européenne des Villans après son arrivée en janvier.


Une belle affiche, donc, entre deux équipes qui ont des ambitions concrètes dans cette Europa League, en préambule de la soirée. Elle sera suivie par la rencontre entre Genk et Fribourg, que l'on espère évidemment couronnée de succès pour les Limbourgeois, dernière équipe belge représentée sur la scène européenne.

