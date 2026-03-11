"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

En 2013, Eden Hazard avait été suspendu pendant trois matchs pour avoir donné un coup de pied à un ramasseur de balles qui ne voulait pas lui rendre le cuir. Il raconte avoir pris la chose avec son détachement habituel.

Même au Real Madrid, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, vous ne trouverez pas grand-monde au sein du vestiaire pour parler en mal d'Eden Hazard. L'ancien capitaine des Diables vivait sa carrière à la cool et faisait l'unanimité dans un groupe. Les seules dramas le concernant ? Cette fameuse affaire de hamburger avec Georges Leekens et le tollé provoqué par son coup de pied à un ramasseur de balles de Swansea qui ne voulait pas lui rendre le ballon.

Il explique à la RTBF ne pas avoir trop souffert de la situation à l'époque : "Un mauvais moment pour moi ?Non, pas du tout, parce qu'après ce match, je suis rentré à la maison en me disant : 'Ce type reste assis sur le ballon, j'ai juste essayé de donner un coup de pied sur le ballon, puis j'ai reçu ce carton rouge' ".

Du Eden dans le texte

Un mal pour un bien à l'entendre : "L'histoire amusante, c'était que ma femme était enceinte et que le bébé allait arriver. Alors moi ? Obtenir le carton rouge ? Trois matchs ? Parfait. C'est la réalité : des vacances gratuites, merci les gars".

"Ils vont penser que je l'ai fait exprès, mais pas du tout. C'était comme quand on jouait dans la rue. Quelqu'un se met sur la balle ? Il faut quand même la récupérer, non ?", conclut-il en rigolant.



Son détachement lui a été bien utile sur le coup. Car avec l'avalanche de critiques des médias anglais, bon nombre de joueurs auraient sombré dans pareille situation.