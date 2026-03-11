Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé
Photo: © photonews
Cela fait quelques années que le football belge a perdu la trace d'Uros Spajic. L'ancien défenseur d'Anderlecht ronge son frein à l'infirmerie dans le championnat chinois.

Il y a dix ans, Anderlecht s'était fait prêter Uros Spajic en provenance de Toulouse. Le défenseur serbe s'était immédiatement imposé au sein du onze de René Weiler. Très fiable derrière, il avait contribué à ce qui demeure toujours aujourd'hui le dernier titre de champion du Sporting.

Assez logiquement, la direction avait levé son option d'achat pour l'acquérir définitivement. Mais il n'était finalement resté qu'un an à Bruxelles : les Mauves n'ont pas su résister face aux six millions proposés par Krasnodar.

Les Russes l'ont prêté à Feyenoord, puis prêté à Kasimpasa, en Turquie. Après six mois sans club, Spajic s'est ensuite relancé au pays, à l'Etoile Rouge de Belgrade, où il a fini par s'imposer comme capitaine.

Freiné en plein élan en Chine

Il y a un an, l'ancien défenseur anderlechtois a cédé aux sirènes du championnat chinois, signant au Beijing Guoan. Ce week-end, la Chinese Super League a lancé sa nouvelle saison après quelques semaines d'hibernation. Mais ne cherchez pas trace de Spajic sur la pelouse.


L'ancien international serbe n'a en effet plus disputé le moindre match depuis le mois de juillet, victime d'une rupture du ligament croisé. Maintenu à l'infirmerie pendant la deuxième partie de saison et l'intersaison, il n'était pas encore apte pour cette reprise. C'est qu'à 33 ans, on ne se remet plus aussi 'facilement' de ce genre de blessure qu'à 20 ans.

Commentaire
