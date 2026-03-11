Enfin de retour : Alexis Flips a disputé ses toutes premières minutes de la saison

Le match des RSCA Futures a valu à Alexis Flips de faire son retour à la compétition hier soir. Le Français revient de très loin.

C'est aussi à cela que l'on se rend compte que le temps passe : c'est sous Brian Riemer qu'Alexis Flips avait disputé son dernier match sous le maillot d'Anderlecht, une apparition longue d'une minute lors du tout premier match de la saison dernière.

Depuis, quatre entraîneurs se sont succédés au Sporting (en comptant Edward Still) et Flips a complètement disparu de la circulation. Son prêt à Charleroi ne lui avait pas vraiment permis de retrouver beaucoup plus de rythme, il était donc revenu à Neerpede l'été dernier.

Cette saison, il n'avait pas encore disputé la moindre minute. Outre son renvoi dans le noyau B, c'est une blessure au pied qui l'a maintenu à l'infirmerie. Enfin rétabli, il est désormais à disposition des RSCA Futures.

Même statut que Thomas Foket

Hier, il a ainsi fait son retour à la compétition en disputant les 20 dernières minutes du match des U23 au Beerschot. Malgré la défaite 4-2, l'ancien de Reims aura tout de même retrouvé quelques repères. Il a ainsi pris en charge les phases arrêtées et provoqué l'expulsion d'un joueur adverse en fin de match.



A défaut d'éclaircir son avenir à Anderlecht (avec qui il est encore lié jusqu'en 2028), ce retour marque la fin d'un premier (long) tunnel. De quoi le remettre en vitrine dans la perspective d'un transfert l'été prochain ?