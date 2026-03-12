Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

Très peu utilisé jusque fin janvier, Tristan Degreef a retrouvé un rôle important sous les ordres de Jérémy Taravel. Le joueur de 21 ans garde les pieds sur terre, ne veut pas brûler les étapes et espère remporter des titres avec Anderlecht avant de partir vers l'étranger.

22 apparitions pour 920 minutes en Jupiler Pro League : Tristan Degreef a dû se contenter de courtes montées au jeu jusqu'à fin janvier, mais le joueur de 21 ans a retrouvé une place de titulaire sous les ordres de Jérémy Taravel.

Auteur de trois buts et de deux passes décisives, l'ailier droit est en progression depuis quelques semaines, ce qui laisse penser qu'il pourrait devenir un élément crucial d'Anderlecht lors des Play-Offs ainsi que la saison prochaine.

Tristan Degreef veut gagner des titres avec Anderlecht

Conscient de la chance qu’il a de retrouver une place, Tristan Degreef garde les pieds sur terre et ne veut pas brûler les étapes. Si plusieurs jeunes joueurs de son âge pourraient déjà être intéressés par un transfert à l'étranger, même sans avoir réalisé une réelle saison complète en Jupiler Pro League, le natif de Louvain ne voit pas les choses de la même manière.

"Non, je n'y pense pas encore. D'abord, je veux donner le meilleur de moi-même ici et remporter des trophées avec Anderlecht", a-t-il assuré à nos confrères néerlandophones de De Zondag, cette semaine.


Pas maintenant ne veut cependant pas dire jamais pour Tristan Degreef, qui rêve d'évoluer un jour en Premier League. "J'ai pu en parler avec Eden Hazard lorsqu'il est venu voir Thorgan. Je regardais ses matchs avec admiration, y compris en équipe nationale. Lui et son frère sont des figures emblématiques du football belge, n'est-ce pas ?", a-t-il conclu.

