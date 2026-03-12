Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Photo: © photonews
L'option de renouvellement incluse dans le contrat de Dennis Praet ne sera pas levée. Par contre, l'ancien Diable Rouge et joueur du Sporting d'Anderlecht pourrait accepter un nouveau contrat à la baisse pour rester à l'Antwerp.

Cet été, le Royal Antwerp risque de perdre une petite quinzaine de joueurs librement en raison de contrats qui arrivent à échéance et qui ne seront pas renouvelés. Plusieurs disposent d'une option pour prolonger, mais cela impliquerait une revalorisation salariale, ce que souhaite éviter l'Antwerp, qui cherche à réduire sa masse salariale pour obtenir une autonomie financière.

S'il le souhaite, le club anversois doit lever les options incluses dans les contrats avant le 31 mars, mais chaque prolongation sera accompagnée d'une augmentation de salaire d'au moins 15 à 20 %, voire beaucoup plus, écrivent nos confrères de Het Nieuwsblad.

C'est précisément le problème dans le cas de Dennis Praet, qui percevrait un salaire avoisinant les 800.000 € bruts par an. Si l'Antwerp décidait de lever l'option dans son contrat, son salaire pourrait alors atteindre 1,3 M€, ce qui représenterait une augmentation de plus de 60 %, hors bonus. Une option difficilement justifiable pour un club qui cherche à réduire ses coûts.

Dennis Praet prêt à rester à l'Antwerp pour un salaire inférieur ?

Cela ne signifie cependant pas totalement la fin de l'aventure pour Dennis Praet au Bosuil. L'ancien Diable Rouge souhaite rester et pourrait se mettre autour de la table avec la direction pour négocier un nouveau contrat à des conditions différentes.


Cependant, l'Antwerp temporise, notamment parce que la composition du milieu de terrain pourrait encore évoluer. Le Great Old cherchera notamment à lever l'option d'achat de Mauricio Benitez, prêté par Boca Juniors, ce qui pourrait impacter le budget disponible pour la levée de certaines options.

