🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

Deuxième soirée de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. On retiendra notamment la victoire écrasante du Real Madrid sur Manchester City (3-0).

Quelques heures après le partage décroché en toute fin de match par Arsenal à Leverkusen, trois autres rencontres étaient au programme. On commence par l'affiche de la soirée, cet affrontement entre le Real Madrid et Manchester City.

Thibaut Courtois a immédiatement pris le dessus dans son duel belgo-belge avec Jérémy Doku...en délivrant l'assist sur le premier but signé Federico Valverde. C'est toutefois l'Uruguayen qui s'est mué en héros de la soirée en s'offrant un triplé en première mi-temps.

VALVERDE RÉGALE ! 🔥 Quel but de l'Uruguayen qui s'offre un coup du chapeau grâce à ce sombrero. 😍 #RTLsports pic.twitter.com/BLgM2PQ3LV — RTL sports (@RTLsportsbe) March 11, 2026

Dans le deuxième acte, le Real a bien failli en planter un quatrième, mais Gianluigi Donnarumma a détourné le penalty de Vinicius, qu'il avait lui-même provoqué. Malgré ce fait de jeu et la pression manucienne, le Real s'impose 3-0 et se rendra à l'Etihad Stadium avec une belle marge de sécurité.

Autre affiche, celle opposant le PSG à Chelsea. Là-aussi, il n'était pas question de calculer : Bradley Barcola a ouvert le score après neuf minutes d'une frappe surpuissante sous la latte, Chelsea lui a répondu via Malo Gusto peu avant la demi-heure.



Des buts et du spectacle, dès l'aller

Mais Paris a repris les choses en main avant la pause, grâce à un but signé Ousmane Dembélé en contre (39e, 2-1). Toujours dans la partie, Chelsea a répliqué en profitant à nouveau des errements défensifs parisiens peu avant l'heure de jeu (57e, 2-2).

Foutjes afstraffen in Parijs! 😲🔵 pic.twitter.com/jZeanjP76e — Play Sports (@playsports) March 11, 2026

La dernière demi-heure a toutefois été fatale aux Blues : Vitinha a exploité une grosse bourde de la défense visiteuse pour remettre les siens aux commandes (75e, 3-2) et Khvicha Kvaratskhelia s'est offert un doublé dans le moneytime pour permettre au PSG de s'imposer 5-2.

Tous les matchs de la soirée se sont conclus sur une victoire par trois buts d'écart de l'équipe à domicile. Bodø/Glimt a en effet confirmé son exploit du tour précédent contre l'Inter Milan en gagnant 3-0 contre le Sporting Portugal de Zeno Debast, resté sur le banc pendant 90 minutes.