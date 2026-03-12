Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

Très bonne nouvelle à Tournai, où un projet de reprise du club a été trouvé. Complètement largué en championnat et à un forfait du forfait général, le club hennuyer terminera la saison en D2 ACFF avant de repartir dans le monde provincial.

Il y a neuf jours, c'est une triste nouvelle qui secouait le football wallon : encore en deuxième division il y a quinze ans, le RFC Tournai était déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Tournai.

Ce dernier a estimé que le club hennuyer ne pouvait pas faire face aux récents problèmes financiers rencontrés dans des délais raisonnables, la dette totale du club, lanterne rouge de D2 ACFF, s'élevant à plus de 600.000 €, selon la chaîne d'information locale NoTélé.

Nommé curateur de dettes, Maître Caby a pris connaissance des trois projets de reprise qui se profilaient : une piste française qui avait fait appel de la faillite, un projet tournaisien mené par Patrice Meurant, Tarik Bouziane et Eric Vissenaekens, et la piste menant à la RUS Tournaisienne, actuellement en P3, qui avait, selon nos confrères de l'Avenir, fait une offre au curateur pour récupérer le matricule 26.

Un incroyable retournement de situation à Tournai

Le projet tournaisien a rapidement été refusé par le curateur de dettes, avant un énorme revirement de situation ce mercredi, lorsque NoTélé et l'Avenir apprenaient qu'un accord avait finalement pu être trouvé. Un changement d'avis radical de Maître Caby, qui aurait été poussé par l'arrivée d'anciens dirigeants du club, dont l'ex-vice-président, Dominique Delys, et Manu Leleu, dans le projet.



Une conférence de presse se tiendra ce jeudi (18h) pour expliquer les grandes lignes du projet qui devrait voir l'équipe première repartir en P1 ou en P2. C'est en tout cas un sauvetage in extremis pour le RFC Tournai, qui assure qu'il terminera la saison tant en équipe première que chez les adultes, et qui devrait donc aligner une équipe ce samedi face à Jette.