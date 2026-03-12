🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"
Photo: © photonews
Deviens fan de SK Beveren! 360

Auteur d'une inspiration géniale pour mettre Beveren aux commandes contre le RWDM Brussels, Christian Brüls se sent prêt pour un grand retour en Jupiler Pro League, à bientôt 38 ans. Il reste à trouver un accord pour prolonger son contrat.

Tout le RWDM pensait qu'il allait centrer, mais Christian Brüls a finalement opté pour une pichenette géniale pour mettre Beveren sur la voie du titre ce mercredi soir.

Titulaire indiscutable, le médian offensif a inscrit quatre buts et délivré dix passes décisives en Challenger Pro League cette saison. Fort de 225 matchs en Jupiler Pro League dans sa carrière, il se réjouit naturellement de pouvoir retrouver l'élite avec les Flandriens.

"Le football en D1A est mieux organisé. En deuxième division, les actions vont très vite de gauche à droite, tandis que des équipes comme le Patro Eisden se contentent de mettre onze joueurs devant leur but. Dans l'élite, le niveau est bien plus élevé tactiquement, techniquement et mentalement", déclarait-il au micro de la RTBF après la rencontre.

Christian Brüls assure pouvoir encore être utile en Jupiler Pro League

Bien qu'il admette ne plus avoir la même vista que dans ses plus belles années, Christian Brüls assure qu'il serait encore utile à Beveren en Jupiler Pro League. "Je peux aussi être précieux sans le ballon. Je crée des espaces, je varie le rythme, je fais courir l'adversaire et je crée des occasions pour mes coéquipiers. Avec le ballon, j'ai toujours ma créativité et je peux encore accélérer le jeu."

L'ancien joueur du Standard, d'Eupen, de La Gantoise et de Saint-Trond, notamment, est toutefois conscient que dans le football moderne, les jeunes profils sont souvent privilégiés. "Aujourd'hui, tout repose sur la vitesse et l'athlétisme. Un jeune joueur rapide et prometteur est bien plus valorisé que moi, techniquement doué mais plus lent. Prenez l'exemple de Kaye Furo, qui a à peine joué et qui est parti en Angleterre pour 10 millions d'euros."

Christian Brüls espère donc que son expérience et son expertise du plus haut niveau convaincront la direction de lui offrir un nouveau contrat, l'actuel expirant le 30 juin prochain. "Je ne veux pas que tous mes efforts soient vains. Il faudrait d'abord trouver un accord sur une prolongation, mais je veux retrouver la première division et je sais que je peux aider Beveren", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SK Beveren
Christian Brüls

Plus de news

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

12:00
Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

11:40
Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

11:20
"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

10:30
Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

10:00
Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

09:30
"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

09:00
Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

08:30
Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

07:00
Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

07:40
Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

Incroyable retournement de situation à Tournai, avec un projet de reprise après la faillite !

07:20
Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

Le successeur de Marc Wilmots ne s'en cache pas : Schalke 04 va négocier avec Anderlecht

07:00
Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

Officiel : un ancien buteur de Charleroi quitte le Mexique pour revenir en Europe

06:30
🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

🎥 Beveren champion contre le RWDM, Seraing en plante quatre à l'Olympic : les résumés de D1B

22:01
🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

🎥 Le Real assomme Manchester City, 7 buts en le PSG et Chelsea, Bodø/Glimt frappe encore !

23:00
3
La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

La dernière saison de Burgess en Belgique ? Le capitaine de l'Union prend la parole

22:30
🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

🎥 L'homme à tout faire du Real : Thibaut Courtois à l'assist contre Manchester City

21:40
"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

"Des vacances parfaites, merci" : Eden Hazard n'a pas souffert de l'un des rares 'scandales' de sa carrière

21:20
Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

Plus la moindre apparition depuis juillet : un ancien roc d'Anderlecht trahi par son ligament croisé

21:00
Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

Dans la tête de Rudi Garcia : notre sélection des Diables Rouges pour les deux matchs amicaux de mars

20:40
3
"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

"Marc Wilmots ne m'a donné aucune explication" : Boško Šutalo à coeur ouvert sur son départ du Standard

20:20
Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

Un beau clin d'oeil aux Diables : Michel Preud'homme devient ambassadeur d'une marque liégeoise

20:00
Enfin de retour : Alexis Flips a disputé ses toutes premières minutes de la saison

Enfin de retour : Alexis Flips a disputé ses toutes premières minutes de la saison

19:30
Genk va défendre les derniers espoirs belges en Europe : "Un Christian Burgess nous ferait du bien"

Genk va défendre les derniers espoirs belges en Europe : "Un Christian Burgess nous ferait du bien"

19:00
Plus d'un million d'euros par an à la poubelle : le Standard sait où se situe sa première priorité de l'été Analyse

Plus d'un million d'euros par an à la poubelle : le Standard sait où se situe sa première priorité de l'été

18:40
Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

Pour couronner une saison exceptionnelle : le champion de la Challenger Pro League connu dès ce mercredi ?

15:30
La valeur de l'effectif du Club de Bruges atteint un nouveau record, loin devant les autres clubs belges

La valeur de l'effectif du Club de Bruges atteint un nouveau record, loin devant les autres clubs belges

18:20
"Ils ont ce point commun" : quand Vincent Kompany compare l'un de ses joueurs à Kevin De Bruyne

"Ils ont ce point commun" : quand Vincent Kompany compare l'un de ses joueurs à Kevin De Bruyne

18:00
"Ce n'était pas une question de joueurs" : Thorsten Fink très clair sur son licenciement du Racing Genk

"Ce n'était pas une question de joueurs" : Thorsten Fink très clair sur son licenciement du Racing Genk

17:30
Un cador européen envisage de recruter Jeremy Doku, plus toujours titulaire à Manchester City

Un cador européen envisage de recruter Jeremy Doku, plus toujours titulaire à Manchester City

17:00
"Thibaut Courtois est l'un des meilleurs au Monde, mais j'espère qu'il nous laissera marquer"

"Thibaut Courtois est l'un des meilleurs au Monde, mais j'espère qu'il nous laissera marquer"

16:30
Les supporters de Malines en colère avant la réception d'Anderlecht : "Leur raison reste floue"

Les supporters de Malines en colère avant la réception d'Anderlecht : "Leur raison reste floue"

16:00
1
Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

Une fois Diable Rouge, un jeune talent de Pro League confirme être dans la pré-sélection de Rudi Garcia

15:00
Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League Analyse

Entre 2 et... 14 cas à gérer par équipe : la grande question des joueurs en fin de contrat en Pro League

14:40
La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

La RD Congo à un match du Mondial : la sélection dévoilée, avec une dizaine de joueurs "made in Pro League"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 29
Beerschot Beerschot 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
Eupen Eupen 0-1 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 FC Liège FC Liège
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 3-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 2-2 Lommel SK Lommel SK
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 2-4 RFC Seraing RFC Seraing
Francs Borains Francs Borains 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved