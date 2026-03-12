🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

Auteur d'une inspiration géniale pour mettre Beveren aux commandes contre le RWDM Brussels, Christian Brüls se sent prêt pour un grand retour en Jupiler Pro League, à bientôt 38 ans. Il reste à trouver un accord pour prolonger son contrat.

Tout le RWDM pensait qu'il allait centrer, mais Christian Brüls a finalement opté pour une pichenette géniale pour mettre Beveren sur la voie du titre ce mercredi soir.

3️⃣-1️⃣ | C'est presque fait : le SK Beveren est en bonne voie pour devenir champion ce soir ! 🏆⏳ pic.twitter.com/FeQHIMKlqX — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 11, 2026

Titulaire indiscutable, le médian offensif a inscrit quatre buts et délivré dix passes décisives en Challenger Pro League cette saison. Fort de 225 matchs en Jupiler Pro League dans sa carrière, il se réjouit naturellement de pouvoir retrouver l'élite avec les Flandriens.

"Le football en D1A est mieux organisé. En deuxième division, les actions vont très vite de gauche à droite, tandis que des équipes comme le Patro Eisden se contentent de mettre onze joueurs devant leur but. Dans l'élite, le niveau est bien plus élevé tactiquement, techniquement et mentalement", déclarait-il au micro de la RTBF après la rencontre.

Christian Brüls assure pouvoir encore être utile en Jupiler Pro League

Bien qu'il admette ne plus avoir la même vista que dans ses plus belles années, Christian Brüls assure qu'il serait encore utile à Beveren en Jupiler Pro League. "Je peux aussi être précieux sans le ballon. Je crée des espaces, je varie le rythme, je fais courir l'adversaire et je crée des occasions pour mes coéquipiers. Avec le ballon, j'ai toujours ma créativité et je peux encore accélérer le jeu."





L'ancien joueur du Standard, d'Eupen, de La Gantoise et de Saint-Trond, notamment, est toutefois conscient que dans le football moderne, les jeunes profils sont souvent privilégiés. "Aujourd'hui, tout repose sur la vitesse et l'athlétisme. Un jeune joueur rapide et prometteur est bien plus valorisé que moi, techniquement doué mais plus lent. Prenez l'exemple de Kaye Furo, qui a à peine joué et qui est parti en Angleterre pour 10 millions d'euros."

Christian Brüls espère donc que son expérience et son expertise du plus haut niveau convaincront la direction de lui offrir un nouveau contrat, l'actuel expirant le 30 juin prochain. "Je ne veux pas que tous mes efforts soient vains. Il faudrait d'abord trouver un accord sur une prolongation, mais je veux retrouver la première division et je sais que je peux aider Beveren", a-t-il conclu.